Eski kıyafetleri çöpe atmak yok! DIY fikirlerini deneyin, dönüştürün!

1. Eski kotunu kes, yepyeni şort sahibi ol.

2. Tişörtlerden bez çanta yapımı!

O sevdiğin ama dizleri aşınmış kot pantolonunu keserek yazlık bir şorta çevir! Kenarlarını püsküllü bırakabilir ya da dantel, boncuk ekleyerek tarzını konuşturabilirsin.



Giymediğin ama desenine bayıldığın tişörtleri çöpe atmak mı? Asla! Alt kısmını bağla, kollarını kes ve ta-da! Kullanışlı ve çevre dostu bir çantan olsun.

3. Kazaktan sıcacık atkı dik!



Eski kazaklarını değerlendirerek kendine sıcacık bir atkı tasarla. İstersen uçlarına ponpon ekleyerek daha sevimli hale getirebilirsin.

4. Gömlekten şık bir bluz tasarla.



Babanın ya da sevgilinin eski gömleğini kap ve onu salaş, şık bir bluza dönüştür! Omuz kısmını kes, lastik ekle ve anında havalı bir görünüm yakala.

5. Kot ceketini crop model haline getir!

Kot ceket modası geçer mi? Asla! Ama eski modelse biraz dokunuş şart. Alt kısmını kesip crop yap, belki arkasına birkaç yama ya da nakış ekleyerek tamamen yenile!

6. Kot pantolon ceplerinden organizer oluştur!



Eski kot pantolonların ceplerini keserek harika bir duvar organizeri yapabilirsin. Bir kumaş parçasına veya ahşap bir tahtaya cepleri dikip makyaj malzemelerinden anahtarlara kadar birçok şeyi düzenli bir şekilde saklayabilirsin.

7. Tişörtlerden renkli paspas ör!



Fazla tişörtlerini değerlendirmek için onları uzun şeritler halinde kesip örerek yumuşak bir paspas yapabilirsin. Renkli tişörtleri bir araya getirerek enerjik bir görünüm oluşturabilir, banyon ya da balkonun için el yapımı bir dekor ürünü elde edebilirsin.

8. Kıyafetlerden yastık kılıfı dik ve yenile!



Artık giymediğin ama desenini sevdiğin kıyafetlerden yastık kılıfı yaparak ev dekorasyonuna farklı bir hava katabilirsin. Özellikle düğmeli gömleklerden yastık kılıfı yapmak oldukça pratik olur, çünkü düğmeler sayesinde fermuar ya da ekstra dikiş derdiyle uğraşmak zorunda kalmazsın.

9. Eşofmandan evcil hayvan yatağı hazırla!



Eski eşofman ya da sweatshirtlerini değerlendirerek minik dostun için yumuşacık bir yatak yapabilirsin. İçini pamuk, sünger ya da eski havlularla doldurarak konforlu hale getirebilir, kolayca yıkanabilir bir tasarım oluşturabilirsin.

10. Çoraplardan şirin oyuncaklar yap!



Tek kalan ya da yıpranmış çoraplarını atmak yerine onlardan sevimli oyuncaklar yapabilirsin. İçlerini pamuk veya süngerle doldurup düğmelerden göz ekleyerek basit bir peluş oyuncak oluşturabilirsin. Çocuklar için eğlenceli bir hediye olurken, evcil hayvanlar için de harika bir oyun arkadaşı yaratmış olursun.