Eski kıyafetleri çöpe atmak yok! DIY fikirlerini deneyin, dönüştürün!

Giymediğin ama desenine bayıldığın tişörtleri çöpe atmak mı? Asla! Alt kısmını bağla, kollarını kes ve ta-da! Kullanışlı ve çevre dostu bir çantan olsun.
Eski kazaklarını değerlendirerek kendine sıcacık bir atkı tasarla. İstersen uçlarına ponpon ekleyerek daha sevimli hale getirebilirsin.
Babanın ya da sevgilinin eski gömleğini kap ve onu salaş, şık bir bluza dönüştür! Omuz kısmını kes, lastik ekle ve anında havalı bir görünüm yakala.
Kot ceket modası geçer mi? Asla! Ama eski modelse biraz dokunuş şart. Alt kısmını kesip crop yap, belki arkasına birkaç yama ya da nakış ekleyerek tamamen yenile!
Eski kot pantolonların ceplerini keserek harika bir duvar organizeri yapabilirsin. Bir kumaş parçasına veya ahşap bir tahtaya cepleri dikip makyaj malzemelerinden anahtarlara kadar birçok şeyi düzenli bir şekilde saklayabilirsin.
Fazla tişörtlerini değerlendirmek için onları uzun şeritler halinde kesip örerek yumuşak bir paspas yapabilirsin. Renkli tişörtleri bir araya getirerek enerjik bir görünüm oluşturabilir, banyon ya da balkonun için el yapımı bir dekor ürünü elde edebilirsin.
Artık giymediğin ama desenini sevdiğin kıyafetlerden yastık kılıfı yaparak ev dekorasyonuna farklı bir hava katabilirsin. Özellikle düğmeli gömleklerden yastık kılıfı yapmak oldukça pratik olur, çünkü düğmeler sayesinde fermuar ya da ekstra dikiş derdiyle uğraşmak zorunda kalmazsın.
Eski eşofman ya da sweatshirtlerini değerlendirerek minik dostun için yumuşacık bir yatak yapabilirsin. İçini pamuk, sünger ya da eski havlularla doldurarak konforlu hale getirebilir, kolayca yıkanabilir bir tasarım oluşturabilirsin.
Tek kalan ya da yıpranmış çoraplarını atmak yerine onlardan sevimli oyuncaklar yapabilirsin. İçlerini pamuk veya süngerle doldurup düğmelerden göz ekleyerek basit bir peluş oyuncak oluşturabilirsin. Çocuklar için eğlenceli bir hediye olurken, evcil hayvanlar için de harika bir oyun arkadaşı yaratmış olursun.