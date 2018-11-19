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Eski komandolar Tendürek'te buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2018 11:12 | Son Güncelleme

Van'ın Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığında 20 yıl önce vatani görevlerini yapan 20 eski komando, yıllar sonra Tendürek Dağı'ndaki üs bölgesinde bir araya gelerek anılarını tazeledi - Emekli olan komutanlarıyla üs bölgesini ziyaret ederek, terörle mücadele eden Mehmetçik'e moral veren eski komandolar, 20 yıl önce nöbet tuttukları bölgelerde temsili gözetleme yapıp "komando marşı" okudu, içtimaya katıldı - Emekli Albay Ümit Şengür: - "Burada görev yapan vatan evlatlarıyla tekrar bir araya gelme fırsatı bulduk. Bu bizim için çok güzel bir şey" - Muğla'dan gelen Uras Bahçeli: - "Yıllar sonra bu topraklara tekrar ayak basmak çok farklı bir duygu. Gördük ki görev yaptığımız zamandan bu yana çok şey değişmiş" - Kayseri'den gelen Mustafa Eray: - "20 yıl önce bu bayrağı teslim ettik ama bugün yine buradayız. Görev verilirse yine şeref ve gurur duyarız"

MESUT VAROL/ÖZKAN BİLGİN - Van'ın Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı Komando Bölüğünde 20 yıl önce görev yapan 20 asker arkadaşı, yıllar sonra emekli olan komutanlarıyla Tendürek Dağı'ndaki üs bölgesinde anlamlı bir buluşma gerçekleştirdi.

Çaldıran'da 20 yıl önce vatani görevini yapan 20 eski komando, sosyal medya aracılığıyla bağlantı kurarak, terör örgütü PKK'ya karşı mücadele ettikleri Tendürek Dağı'nda yıllar sonra buluşmaya karar verdi.

Eski silah arkadaşları, emekli olan eski Komando Bölüğü Komutanı Albay Ümit Şengür'e ulaşarak, bu taleplerini iletti.

Emekli Albay Şengür de Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan'a 20 eski askerin bölgeye yapmayı planladığı ziyareti anlattı.

Eski komandolar, Tuğgeneral Özfidan'ın daveti üzerine İstanbul'dan Van'a geldi. Eski komutanları Albay Şengür ile Çaldıran ilçesine hareket eden 20 arkadaşı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Diki karşıladı.

Beraberlerinde getirdikleri Türk bayrağını Binbaşı Diki'ye teslim eden Şengür ve 20 eski komando, askerlerle yemek yedi.

Ardından 1997-1998 yıllarında görev yaptıkları Tendürek Dağı eteklerindeki Soğuksu Üs Bölgesi'ni gezen eski komandolar, anılarını tazeledi.

Yıllar sonra aynı topraklarda buluşan ve duygusal anlar yaşayan silah arkadaşları, terörle başarılı bir şekilde mücadele eden Mehmetçik'e moral verdi.

20 yıl önce nöbet tuttukları bölgelerde temsili gözetleme yapan eski komandolar, "Komando marşı" okudu, içtimaya katıldı.

- "Bizi kimse yıkamaz"

Askerleriyle yıllar sonra buluşmanın mutluluğunu yaşayan Emekli Albay Şengür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinde birçok yerde görev yaptığını ve askerliği bir gönül işi olarak gördüğünü söyledi.

Silah arkadaşlarıyla bağlarının hiç kopmadığını anlatan Şengür, "Burada görev yapan vatan evlatlarıyla tekrar bir araya gelme fırsatı bulduk. Bu bizim için çok güzel bir şey. Türk milleti büyük bir millet. Vatanımızı, milletimizi, bayrağımızı sevdiğimiz ve Atatürk ilke ve inkılaplarından vazgeçmediğimiz sürece bizi kimse yıkamaz." dedi.

- "Ordumuz her yönüyle çok ciddi şekilde güçlenmiş"

Muğla'dan gelen eski komando Uras Bahçeli, ülkenin her tarafının vatan toprağı olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Yıllar sonra bu topraklara tekrar ayak basmak çok farklı bir duygu. Gördük ki görev yaptığımız zamandan bu yana çok şey değişmiş. Ordumuz her yönüyle çok ciddi şekilde güçlenmiş. Bu bizi çok duygulandırdı. İnanılmaz bir teknoloji söz konusu. Teknolojinin Türk Silahlı Kuvvetlerinde bu kadar ilerlediğini düşünmüyorduk. 20 yıl önceyle arada çok fark var."

Görev yaptığı dönemde şehit olan silah arkadaşlarını hatırladığını söyleyen Bahçeli, "İnanılmaz bir duygu içerisindeyim. Burada eksi 35-40 derecelerde terörle mücadele etmek gerçekten zor. Arkadaşlarımız zor şartlarda bu görevlerini başarıyor. İnşallah kısa zamanda Tendürek'teki teröristlerin kökü kazınacak. Askerimize sonuna kadar güveniyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Her zaman göreve hazırım"

Kayseri'den gelen Mustafa Eray da 20 yıl önce Tendürek'te vatan için yaptıkları mücadelenin halen kararlılıkla devam ettiğini gördüğü için mutlu olduğunu dile getirdi.

Askeri üniformayı tekrar giymenin gururunu yaşadığını aktaran Eray, "Buraya gelirken annem, 'Nereye gidiyorsun' diye sorunca ben de 'Çaldıran'a' dedim. 'Halen askerliğe doymadın mı' dedi, ben de 'Her daim askerim' dedim. Bugün bu üniformayı giydim ve her zaman göreve hazırım. 20 yıl önce bu bayrağı teslim ettik ama bugün yine buradayız. Görev verilirse bu bize şeref, gurur verir. Ne mutlu Türk'üm diyene." şeklinde konuştu.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Özfidan, Çaldıran'daki anlamlı buluşmanın ardından makamında ağırladığı eski komandolara ziyaretin anısına plaket verdi.

Tuğgeneral Özfidan'a kendilerine sağlanan fırsattan dolayı teşekkür eden eski komandolara, Van'ın tarihi ve turistik mekanları gezdirilerek, Van kahvaltısı ikram edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Buluşma Çaldıran Jandarma mehmetçik Tendürek Van

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