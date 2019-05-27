Eski lastikleri toplayıp bakın ne yaptı

Çöpe atılan lastikleri değerlendirmeye karar veren Amarildo, bakın nasıl bir çalışmaya imza attı...
Yaptığını öğrenince şaşıracaksınız
Amarildo Silva isimli Brezilyalı bu adam yaptıklarıyla herkes tarafından takdir ediliyor.
Çöpe atılmış lastiğin içinde yatan bir köpek görünce aklına gelen fikri hayata geçiren Silva, eski lastikleri toplayıp onları köpek yatağına çevirdi.
Hem atık lastiklerin tekrar kullanımını sağladı hem de para kazanmak için çok eğlenceli bir yol bulmuş oldu.
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