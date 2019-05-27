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Eski lastikleri toplayıp bakın ne yaptı

DÜNYA HABERLERİ  | 27.05.2019 09:37 | Son Güncelleme

Brezilyalı Amarildo Silva isimli genç, yaptığıyla sosyal medyada büyük takdir topladı.

Çöpe atılan lastikleri değerlendirmeye karar veren Amarildo, bakın nasıl bir çalışmaya imza attı...

Yaptığını öğrenince şaşıracaksınız

Amarildo Silva isimli Brezilyalı bu adam yaptıklarıyla herkes tarafından takdir ediliyor.
Çöpe atılmış lastiğin içinde yatan bir köpek görünce aklına gelen fikri hayata geçiren Silva, eski lastikleri toplayıp onları köpek yatağına çevirdi.
Hem atık lastiklerin tekrar kullanımını sağladı hem de para kazanmak için çok eğlenceli bir yol bulmuş oldu.
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Anahtar Kelimeler:
lastik Amarildo Silva brezilya

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