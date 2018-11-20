HABER

Eski Makedonya Başbakanı'nın Macaristan'dan iltica talebi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2018 20:16 | Son Güncelleme

Eski Makedonya Başbakanı Nikola Gruevski, Macaristan'ın siyasi iltica başvurusunu kabul ettiğini duyurdu - Makedonya Hükümeti: - "(Gruevski) Hiçbir durumda kendisine yönelik bir ölüm tehdidinin bulunduğunu bildirmemiştir"

Macaristan'dan geçen hafta siyasi iltica talebinde bulunan eski Makedonya Başbakanı Nikola Gruevski, başvurusunun kabul edildiğini açıkladı.

Makedonya'da 2006-2016 arasında başbakanlık yapan Gruevski, sosyal medya hesabından, "ülkesindeki siyasi zulüm nedeniyle bulunduğu iltica talebinin Macaristan tarafından olumlu yanıtlandığını" duyurdu.

Gruevski, paylaşımında, Macaristan'a iltica talebinde bulunmasının nedenini "Başvuruda, Makedonya Sosyal Demokratlar Birliği (SDSM) öncülüğündeki yeni hükümetin siyasi zulmü nedeniyle iltica talebinde bulunduğumu ve bu hükümetin, demokratik olmayan adım ve yöntemlerle Makedonya'daki savcılık ve yargı sistemini istismar ederek özgürlüğümü elimden almak istediğini belirttim." şeklinde anlattı.

"Ben adaletten kaçmadım." ifadesini kullanan Gruevski, farklı uluslararası hukuki yöntemler kullanarak "kendisi ve ülkesindeki diğer siyasi zulüm kurbanları için" adalet arayacağını kaydetti.

- Makedonya hükümetinden tepki

Makedonya hükümetince yapılan açıklamada ise Gruevski'nin şeffaf bir süreç ile yargılandığı belirtilerek, eski başbakan hakkında birkaç dava ve soruşturmanın daha yürütüldüğü aktarıldı.

Açıklamada, "Mahkum Nikola Gruevski, kanunlara göre eski bir başbakan olarak kendisine verilen haklara binaen güvenlik güçlerinin koruması altındaydı ve kendisi hiçbir zaman ölüm tehdidi aldığını bildirmedi. Nikola Gruevski'ye karşı hiçbir siyasi baskı yapılmamıştır." ifadesi yer aldı.

Gruevski'nin herhangi bir devlet kurumundan ölüm tehdidi aldığı yönünde bildirimde bulunmadığı vurgulanan açıklamada, "Dolayısıyla, Gruevski'nin amacının adaletten kaçmak olduğu sonucuna vardık." ifadesi kullanıldı.

Macaristan'ın Üsküp Büyükelçisi Laszlo Istvan Dux'a, Gruevski'nin Macaristan'a sığınıp siyasi iltica talebinde bulunmasına ilişkin nota verildiği hatırlatılan açıklamada, Gruevski'nin iadesi için gerekli belgelerin Macar tarafına iletildiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, "Makedonya hükümeti, Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyesi olan Macaristan'dan, uluslararası hukuka saygılı ve şartsız şekilde Gruevski'nin aldığı cezayı çekmesi için iadesini beklemektedir." denildi.

- Olay

Gruevski, 13 Kasım'da Facebook hesabından, son günlerde ölüm tehdidi aldığını belirterek, "Ben şu anda Budapeşte'deyim. Macaristan hükümetinden siyasi iltica talebinde bulundum." paylaşımında bulunmuştu.

Makedonya İçişleri Bakanlığı da Gruevski'nin siyasi iltica talebinde bulunduğunu teyit etmişti.

Arnavutluk Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise 13 Kasım Salı günü Macaristan'dan siyasi iltica talebinde bulunan Gruevski'nin, 11 Kasım Pazar günü Arnavutluk'un kuzeybatısındaki Hani i Hotit sınır kapısından Macaristan'ın Tiran Büyükelçiliğine ait bir araçla Karadağ tarafına geçtiği belirtilmişti.

Gruevski, Makedonya Başbakanlığı döneminde yaklaşık 600 bin avro değerindeki lüks otomobilin yasa dışı satın alınması nedeniyle mayıs ayında 2 yıl hapse mahkum edilmiş, kararı temyize götüren Gruevski'nin itirazı kabul edilmemiş ve hapis cezası onanmıştı.

Diğer taraftan, geçen yıl Üsküp Temel Mahkemesince "Titanik" adlı bir dava kapsamında, aralarında Gruevski'nin de bulunduğu bazı kişilerin pasaportuna el konulmuştu.

Ünlü oyuncudan sevişme sahnesi itirafıÜnlü oyuncudan sevişme sahnesi itirafı
Meteoroloji'den kritik uyarı! Yağış geliyor, sıcaklıklar düşüyorMeteoroloji'den kritik uyarı! Yağış geliyor, sıcaklıklar düşüyor
İşsiz kalan 97 işçi eylem yaptıİşsiz kalan 97 işçi eylem yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
iltica talebi Macaristan Makedonya nikola gruevski

En Çok Okunan Haberler

Emina Jahovic Sadettin Saran'a yorum yaptı, olay oldu

Emina Jahovic Sadettin Saran'a yorum yaptı, olay oldu

Gelin adayı Solmaz'ın kilolu haline yorum yağdı

Gelin adayı Solmaz'ın kilolu haline yorum yağdı

Diyarbakır'da HDP ve AK Parti'nin adayları kim olacak? İşte öne çıkan isimler

Diyarbakır'da HDP ve AK Parti'nin adayları kim olacak? İşte öne çıkan isimler

AK Parti'de Konya şoku! Büyükşehir belediye başkanlığı için aday çıkmadı

AK Parti'de Konya şoku! Büyükşehir belediye başkanlığı için aday çıkmadı

AİHM Selahattin Demirtaş kararını açıkladı: Tahliye edilmeli

AİHM Selahattin Demirtaş kararını açıkladı: Tahliye edilmeli

AİHM kararının ardından Selahattin Demirtaş'tan ilk açıklama

AİHM kararının ardından Selahattin Demirtaş'tan ilk açıklama

İlginizi Çekebilir

AİHM Selahattin Demirtaş kararını açıkladı: Tahliye edilmeli

AİHM Selahattin Demirtaş kararını açıkladı: Tahliye edilmeli

Akşener'den Erdoğan'a çağrı: Aracından in, yaşlıya, emekliye, kadına, işçiye, "Halinden memnun musun?" diye sor

Akşener'den Erdoğan'a çağrı: Aracından in, yaşlıya, emekliye, kadına, işçiye, "Halinden memnun musun?" diye sor

Meteoroloji'den Marmara, Ege ve Karadeniz için sağanak uyarısı

Meteoroloji'den Marmara, Ege ve Karadeniz için sağanak uyarısı

Yol isyanı sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı

Yol isyanı sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı

MHP'li Fatih Mehmet Bucak'tan şoke eden sözler: Elleriyle mezar kazmaya başlasınlar

MHP'li Fatih Mehmet Bucak'tan şoke eden sözler: Elleriyle mezar kazmaya başlasınlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İYİ Parti İlçe Başkanı'nın anahtarını vermediği parti binası çilingirle açılıp, devralındı

İYİ Parti İlçe Başkanı'nın anahtarını vermediği parti binası çilingirle açılıp, devralındı

Meteoroloji'den kritik uyarı! Yağış geliyor, sıcaklıklar düşüyor

Meteoroloji'den kritik uyarı! Yağış geliyor, sıcaklıklar düşüyor

Adalet Bakanı Gül'den Demirtaş açıklaması

Adalet Bakanı Gül'den Demirtaş açıklaması

AİHM kararının ardından Selahattin Demirtaş'tan ilk açıklama

AİHM kararının ardından Selahattin Demirtaş'tan ilk açıklama

FETÖ'nün 'insan kaynaklarına' operasyon!

FETÖ'nün 'insan kaynaklarına' operasyon!

Son dakika! Instagram ve Facebook çöktü mü? Instagram ve Facebook'ta erişim sorunu yaşanıyor

Son dakika! Instagram ve Facebook çöktü mü? Instagram ve Facebook'ta erişim sorunu yaşanıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.