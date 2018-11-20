Eski Makedonya Başbakanı'nın Macaristan'dan iltica talebi

Macaristan'dan geçen hafta siyasi iltica talebinde bulunan eski Makedonya Başbakanı Nikola Gruevski, başvurusunun kabul edildiğini açıkladı.

Makedonya'da 2006-2016 arasında başbakanlık yapan Gruevski, sosyal medya hesabından, "ülkesindeki siyasi zulüm nedeniyle bulunduğu iltica talebinin Macaristan tarafından olumlu yanıtlandığını" duyurdu.

Gruevski, paylaşımında, Macaristan'a iltica talebinde bulunmasının nedenini "Başvuruda, Makedonya Sosyal Demokratlar Birliği (SDSM) öncülüğündeki yeni hükümetin siyasi zulmü nedeniyle iltica talebinde bulunduğumu ve bu hükümetin, demokratik olmayan adım ve yöntemlerle Makedonya'daki savcılık ve yargı sistemini istismar ederek özgürlüğümü elimden almak istediğini belirttim." şeklinde anlattı.

"Ben adaletten kaçmadım." ifadesini kullanan Gruevski, farklı uluslararası hukuki yöntemler kullanarak "kendisi ve ülkesindeki diğer siyasi zulüm kurbanları için" adalet arayacağını kaydetti.

- Makedonya hükümetinden tepki

Makedonya hükümetince yapılan açıklamada ise Gruevski'nin şeffaf bir süreç ile yargılandığı belirtilerek, eski başbakan hakkında birkaç dava ve soruşturmanın daha yürütüldüğü aktarıldı.