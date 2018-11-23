Eski Makedonya Başbakanı'nın Macaristan'dan iltica talebi

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ülkesine siyasi iltica başvurusu kabul edilen eski Makedonya Başbakanı Nikola Gruevski'nin Macar asıllı Amerikalı iş adamı George Soros'a bağlı kuruluşların takibinde olduğunu iddia etti.

Başbakan Orban, devlet radyosu Kossuth'daki haftalık konuşmasında, ülkesine siyasi iltica başvurusu kabul edilen eski Makedonya Başbakanı Gruevski ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Gruevski'nin başbakanlık yaptığı dönemde Soros'a bağlı kurumlara karşı ciddi mücadele yürüttüğü için sürekli takip altında olduğunu iddia eden Orban, ''(Gruevski) Makedonya'da başbakan olarak Soros'un ağına yönelik en sert adımları attı. Bu yüzden sürekli takip ediyorlar." dedi.

Orban, Gruevszki'nin Makedonya başbakanı olarak göç konusunda anahtar rolü oynadığını ve izlediği politikalar dolayısıyla Macar sınırının daha kolay şekilde korunduğunu söyledi.

Ülkesinin Gruevski'yi müttefik olarak kabul ettiğini belirten Orban, "Balkan siyasetçileri arasında ilk olarak kendisi tel örgü çekti ve düzensiz göçmenleri durdurdu. Bu konuda Macaristan da yardımcı oldu." diye konuştu.