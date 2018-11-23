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Eski Makedonya Başbakanı'nın Macaristan'dan iltica talebi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2018 21:26 | Son Güncelleme

Macaristan Başbakanı Viktor Orban: - "(Gruevski) Makedonya'da başbakan olarak Soros'un ağına yönelik en sert adımları attı. Bu yüzden sürekli takip ediyorlar"

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ülkesine siyasi iltica başvurusu kabul edilen eski Makedonya Başbakanı Nikola Gruevski'nin Macar asıllı Amerikalı iş adamı George Soros'a bağlı kuruluşların takibinde olduğunu iddia etti.

Başbakan Orban, devlet radyosu Kossuth'daki haftalık konuşmasında, ülkesine siyasi iltica başvurusu kabul edilen eski Makedonya Başbakanı Gruevski ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Gruevski'nin başbakanlık yaptığı dönemde Soros'a bağlı kurumlara karşı ciddi mücadele yürüttüğü için sürekli takip altında olduğunu iddia eden Orban, ''(Gruevski) Makedonya'da başbakan olarak Soros'un ağına yönelik en sert adımları attı. Bu yüzden sürekli takip ediyorlar." dedi.

Orban, Gruevszki'nin Makedonya başbakanı olarak göç konusunda anahtar rolü oynadığını ve izlediği politikalar dolayısıyla Macar sınırının daha kolay şekilde korunduğunu söyledi.

Ülkesinin Gruevski'yi müttefik olarak kabul ettiğini belirten Orban, "Balkan siyasetçileri arasında ilk olarak kendisi tel örgü çekti ve düzensiz göçmenleri durdurdu. Bu konuda Macaristan da yardımcı oldu." diye konuştu.

Gruevski, 13 Kasım'da Facebook hesabından yaptığı açıklamada, son günlerde ölüm tehdidi aldığını belirterek, "Ben şu anda Budapeşte'deyim. Macaristan hükümetinden siyasi iltica talebinde bulundum." ifadesini kullanmıştı.

Makedonya İçişleri Bakanlığı da Gruevski'nin siyasi iltica talebinde bulunduğunu teyit etmişti.

Arnavutluk Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise 13 Kasım Salı günü Macaristan'dan siyasi iltica isteyen Gruevski'nin, 11 Kasım Pazar günü Arnavutluk'un kuzeybatısındaki Han i Hotit sınır kapısından Macaristan'ın Tiran Büyükelçiliğine ait bir araçla Karadağ tarafına geçtiği belirtilmişti.

Gruevski, Makedonya Başbakanlığı döneminde yaklaşık 600 bin avro değerindeki lüks otomobilin yasa dışı satın alınması nedeniyle mayıs ayında 2 yıl hapse mahkum edilmiş, kararı temyize götüren Gruevski'nin itirazı kabul edilmemiş ve hapis cezası onanmıştı.

Makedonya hükümeti 19 Kasım'da, Macaristan'ın Üsküp Büyükelçisi Laszlo Istvan Dux'u Dışişleri Bakanlığına çağırıp Macaristan'a protesto notası vermişti.

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Macaristan Macaristan Başbakanı Viktor Orban Makedonya Başbakanı Nikola Gruevski

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