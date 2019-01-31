Eski Malezya kralının boşanmanın eşiğinde olduğu iddiaları

Malezya Kralı Sultan V. Muhammed’in uğruna tahtı bıraktığı düşünülen 2015 Moskova Güzeli Oksana Voyevodinaya ile boşanmanın eşiğinde olduğu iddia edildi.

Malezya Kralı Sultan V. Muhammed 2015 Moskova Güzeli Oksana Voyevodinaya ile 25 Kasım’da gizlice evlenmişti. Rus güzeli İslam dinine göre evlilik yapabilmek için Müslüman olmuştu. Moskova’da gerçekleştirilen düğünden kısa bir süre sonra kral istifa etmişti.

İngiliz gazetesi The Mirror’da yer alan haberde, Malezya Kralı ve Rus güzelin evliliğinin sadece bir kaç ay sürdüğü iddia edilirken, Rus gazetesi Tolko Nikomu, “Bir kralla evlenen Rus Külkedisi masalı görünüşe göre bitmiş oluyor, boşanma için gerekli evraklar çoktan hazırlanmaya başladı" ifadelerine yer verdi. Bir Rus sitesinde çıkan haberde ise çiftin boşanmaya karar verdiği, sık sık tartıştığı iddiaları yer aldı. Bununla birlikte gelinin babası Cerrah Andrey Gorbatenko iddiaları saçmalık olarak nitelendirerek, "İnterneti okumam ama boşanma olursa ilk benim haberim olurdu" dedi.

Rus güzel için krallığı bıraktığı iddia edilmişti

Bir süredir sarayda bulunmayan V. Muhammed’in eski bir Rus güzellik kraliçesiyle evlendiği için tahtı bıraktığı ileri sürülüyordu.

Malezya’da Sultan V. Muhammed 5 yıllık görev süresi dolmadan istifa eden ilk kral olarak tarihe geçti.

