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Eski manken obezite ameliyatıyla podyuma döndü

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.05.2019 12:20 | Son Güncelleme

Türkiye’yi yurt dışında temsil eden manken Ceyda Nergiz (39), aşırı kiloları nedeniyle mesleğini bırakmak zorunda kaldı.

Eski manken obezite ameliyatıyla podyuma döndü

Türkiye’yi yurt dışında temsil eden manken Ceyda Nergiz (39), aşırı kiloları nedeniyle mesleğini bırakmak zorunda kaldı. 107 kiloyla obezite ameliyatına giren Nergiz, kısa sürede 80 kiloya düşerken, yeniden podyuma dönmek için hazırlıklara başladı.
İzmirli Manken ve Fotomodel Ceyda Nergiz, 13 yaşında Şafak Fişek Mankenlik Ajansı’nda mankenlik ve fotomodelliğe adım attı. İzmirli ünlü modacı Zühal Yorgancıoğlu’nun da ekibinde çalışan Nergiz, evlendikten sonra hızla kilo almaya başladı. İki çocuk dünyaya getiren ünlü manken, hamilelikleri esnasında 107 kiloya kadar ulaştı.
Aşırı kiloları nedeniyle hayatı zindana dönen Nergiz, bel ve diz ağrıları nedeniyle yataktan kalkamaz oldu. Zayıflamak için her yolu deneyen eski manken, sıkı diyet programlarına rağmen bir türü kilo veremedi. Tam 107 kiloya ulaşan Nergiz, obezite ameliyatı olmaya karar verdi. Yaptığı araştırmalar neticesinde Özel Ata Sağlık Hastanesi’nde görevli Genel Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Taner Akgüner’e ulaştı. Görüşmenin ardından Dr. Akgüner, obezite ameliyatını planladı.

"Dizi tekliflerine açığım"
Başarılı geçen ameliyatın ardından hızla zayıflamaya başlayan Nergiz, birkaç ay içerisinde 80 kiloya kadar düştü. Formuna ulaşınca eski mesleğine yeniden dönmeye karar veren Nergiz, bir mankenlik ajansında fotoğraf çekimleri yaptırdı. Sağlığının da düzeldiğini belirten Nergiz, “Ameliyat sonrasında hem sağlığım hem de moralim düzeldi. Doktorum Taner beye teşekkür ediyorum. Stüdyoda fotoğraf çekimlerim tamamlandı. Hem mankenlik hem de dizi oyunculuğu tekliflerine hazırım” dedi.

"Şeker hastalığına doğru gidiyordu"
Hastasının evlendikten sonra hastasının hızla kilo almaya başladığını anlatan Özel Ata Sağlık Hastanesi’nde görevli Genel Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Taner Akgüner, “Hastamız bize geldiğinde obeziteye bağlı yandaş hastalıkları başlamıştı. Hareket kısıtlığı yaşıyordu, insülin direnci gelişmişti, şeker hastalığına doğru adım adım gidiyordu. Görüşmelerimiz sonrasında tüp mide ameliyatı olmaya karar verdi. Üç ay önce ameliyatı başarıyla gerçekleştirdi. Geçen 3 ay içerisinde 25 kilo zayıfladı. Eski çalıştığı yerlerden iş teklifi alması ve sosyal hayatında eskiye dönmesi bizleri de fazlasıyla sevindirdi” dedi.

Eski manken obezite ameliyatıyla podyuma döndü

Eski manken obezite ameliyatıyla podyuma döndü

Eski manken obezite ameliyatıyla podyuma döndü

Eski manken obezite ameliyatıyla podyuma döndü

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