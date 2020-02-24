Eski MHP Çankırı Milletvekili İrfan Keleş vefat etti! İrfan Keleş kimdir?

TBMM'de düzenlenecek törenin ardından İrfan Keleş'in naaşı, Çankırı Merkez Hoca Ahmet Yesevi Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Çankırı Merkez Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

İRFAN KELEŞ KİMDİR?

Çankırı'da 1947'de doğan Keleş, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisansını tamamlayan Keleş, Ankara Üniversitesi Çankırı Meslek Yüksek Okulunda öğretim görevlisi olarak çalıştı. Ayrıca Çankırı Milli Eğitim Müdür Yardımcısı ve Çankırı Belediye Başkan Yardımcısı görevlerinde de bulunan Keleş, 21. Dönem'de Çankırı Milletvekili olarak Meclise girdi. Keleş, evli ve iki çocuk babasıydı.

Kaynak: AA





