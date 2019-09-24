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Eski milletvekilinden Erdoğan’a çağrı

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.09.2019 12:15 | Son Güncelleme

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Eski milletvekilinden Erdoğan’a çağrı

21. Dönem Hakkari Milletvekili Hakkı Töre, Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çağrıda bulundu.
Beyzade Aşireti’nin de lideri olan Hakkı Töre, Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekillerini eleştirdi. Töre, “Kaç dönemdir HDP kazanmış. HDP milletvekilleri memleketin sorunlarını mecliste dile getirmiyor, onların amacı daha berbat olsun. 3 dönem HDP götürdü, bu dönem iyi bir milletvekilimiz var” dedi.
Hakkı Töre, Yüksekova’nın il olması için aşiret liderleri, kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden oluşacak bir komisyon kuracaklarını söyledi. Komisyon olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan randevu talep edeceklerini ifade eden Töre, Yüksekova’nın il olmasını hızlandırmak istediklerini belirtti. İlçelerdeki sınır kapılarının açılmasının kentin ekonomisini kalkındıracağını da ifade eden Töre, Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi için de Erdoğan’a çağrıda bulundu. Töre, “Cumhurbaşkanımıza arz ediyoruz. Kuzey Irak’a sıcak baksın. Bu terörü bitiriyor, terörü etkiliyor. Onlar (Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi) Türkiye’siz yaşayamazlar. Her konuda sıcak bakılsa iyi olur” ifadelerini kullandı.

Eski milletvekilinden Erdoğan’a çağrı

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