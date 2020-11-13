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Eski Mısır dönemine ait kil tableti 1 milyon liraya satmak isterken yakalandılar

13.11.2020 13:47 | Son Güncelleme:
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Eski Mısır dönemine ait kil tableti 1 milyon liraya satmak isterken yakalandılar

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde eski Mısır dönemine ait olduğunu iddia ettikleri kil tableti 1 milyon liraya satmak isteyen zanlılar, suçüstü yakalandı.Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, Silvan ilçesinde ikamet eden şahısların ellerinde bulundurdukları eski Mısır dönemine ait olduğunu iddia ettikleri tableti 1 milyon lira karşılığında satmak için müşteri aradıkları yönünde bilgi elde edildiği belirtildi.

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde eski Mısır dönemine ait olduğunu iddia ettikleri kil tableti 1 milyon liraya satmak isteyen zanlılar, suçüstü yakalandı.
Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, Silvan ilçesinde ikamet eden şahısların ellerinde bulundurdukları eski Mısır dönemine ait olduğunu iddia ettikleri tableti 1 milyon lira karşılığında satmak için müşteri aradıkları yönünde bilgi elde edildiği belirtildi. Açıklamada, “Şüpheliler, Diyarbakır-Silvan karayolu üzerinde bulunan bir işyerinde, tarihi eseri satmaya çalıştıkları esnada suçüstü yakalanmışlardır. Şahısların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada 1 adet kil mikrolit tablet ele geçirilmiştir. Ele geçirilen tarihi eser muhafaza altına alınarak Müze Müdürlüğüne teslim edilmiş ve yakalanan 4 şüpheli hakkında soruşturma başlatılmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilecektir” denildi.

Eski Mısır dönemine ait kil tableti 1 milyon liraya satmak isterken yakalandılar

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