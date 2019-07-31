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Eski MİT'çiye FETÖ'den 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 17:27 | Son Güncelleme

  FETÖ/PDY'nin darbe girişiminin ardından gözaltına alınan, bir dönem MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın özel kalem müdürlüğünde görev yapan eski MİT'çi İdris Karagöz, tutuklu yargılandığı davada 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ/PDY'nin darbe girişiminin ardından gözaltına alınan, bir dönem MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın özel kalem müdürlüğünde görev yapan eski MİT'çi İdris Karagöz, tutuklu yargılandığı davada 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 23’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan Karagöz, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Sanık Karagöz, suçlamaları kabul etmediğini, iddia edildiği gibi operasyonel hat kullanmadığını ileri sürdü. Karagöz, hakkında ifade veren itirafçı eski MİT'çi S.F. ile çok kısa süre çalıştığını ve FETÖ üyesi olup olmadığını bilmesinin mümkün olmadığını iddia etti. Hakkındaki suçlamaların maddi delillere dayanmadığını ileri süren sanık Karagöz, beratını talep etti. Mahkeme heyeti, sanık Karagöz'e 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi.

Karagöz'ün, 'devletin güvenliği veya iç ve dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla, gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askerî casusluk maksadıyla temin etmek', 'anayasal düzeni ihlal etmek' suçlarından ise beraatına karar verilirken, tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

Haber: Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)-

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