Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri, eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol Erdem'in "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yöneticisi olmak" suçundan yargılandığı davada "durma kararı" verildi.

Erdem, ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince geçen hafta yargılanmaya başlandı.

Erdem'in avukatları, müvekkillerinin atılı suç tarihinde Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyesi olduğunu, yasadaki açık hüküm uyarınca HSYK üyeleri hakkında görev ve kişisel suç ayrımı yapılmaksızın iddianame hazırlama konusunda Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının yetkisinin bulunduğunu ifade etti.

Avukatlar, Erdem hakkındaki iddianamenin yetkisi olmadığı halde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlandığını savunarak, durma kararı verilmesi talebinde bulundu.

İtirazı değerlendiren Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyeti, iddianame her ne kadar Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanmış ve mahkemece kabul edilmişse de sanığın atılı suç tarihinde HSYK üyesi ve Adalet Bakanlığı Müsteşarı olması nedeniyle hakkında iddianame düzenleme görev ve yetkisinin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında olduğuna, bu nedenle durma kararı verilerek, iddianame hazırlanmak üzere dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar verdi.

Erdem hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanacak iddianamenin mahkemece kabul edilmesi halinde yargılama süreci yeniden başlayacak.

