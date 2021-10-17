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  4. Eski nişanlı dehşeti! Önce tehdit etti sonra benzin döküp motosikletini yaktı

Eski nişanlı dehşeti! Önce tehdit etti sonra benzin döküp motosikletini yaktı

17.10.2021 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Kağıthane'de önceden tehdit ettiği eski nişanlısının motosikletini benzin döküp yakan şahıs, Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Kundakçı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eski nişanlı dehşeti! Önce tehdit etti sonra benzin döküp motosikletini yaktı

Olay, geçtiğimiz hafta cumartesi günü saat 00.15 sıralarında Kağıthane Çağlayan’da yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir süre önce nişan yaptığı sevgilisi Zerrin E.’den sebepsiz yere ayrılan Şafak Kaan G. (26), eski nişanlısı Zerrin E.’yi tehdit etmeye başladı. Tehditler sonrasında bir gece sokağa gelen Şafak Kaan G., dikkat çekmemek için bir süre başka bir motosikletin üzerinde oturarak bekledi. Sokakta kimsenin olmadığı anı bekleyen Şafak Kaan G., daha sonra eski nişanlısına ait motosikleti üzerine benzin döküp yakarak kaçtı. Motosikletin yandığını gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri ve vatandaşlar kovalarla yanan motosikleti söndürürken, polis motosikleti yakan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Motosiklet ise kullanılamaz hale geldi.

YAKALANDI

Kağıthane ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, motosikleti yaktıktan sonra şahsın gittiği istikamet üzerindeki bütün güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Ekipler, yaptığı çalışmalar neticesinde Şafak Kaan G.’yi Eyüpsultan Nişancı Mahallesi’ndeki adreste yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Kağıthane
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