Eski Nissan Başkanı Ghosn’a mahkemeden red

Nissan’ın eski Başkanı Carlos Ghosn’un avukatları tarafından uzun tutukluluğa yapılan itiraz Tokyo Bölge Mahkemesi tarafından reddedildi.
Gelirini düşük göstermek ve maddi usulsüzlük yapmakla suçlanan Nissan Motor’un eski Başkanı Carlos Ghosn’un avukatları, Ghosn’un uzun tutukluluk süresini gerekçe göstererek Tokyo Bölge Mahkemesi’ne itirazda bulundu. Ghosn’un 19 Kasım’da tutuklanmasından bu yana ilk kez dün hakim karşısına çıktığı ve avukatları tarafından itiraz başvurusunun yapıldığı belirtildi. Mahkemenin bugün başvuruyu reddettiği öğrenildi.
Dün katıldığı duruşmada hakkındaki tüm iddiaları reddeden Ghosn’un tutukluluğuna gerekçe olarak delil karartma ve yurt dışına kaçma şüphesi gösterilmişti.
Öte yandan, Ghosn’un kefaletle serbest bırakılmaması da, kamuoyunda eleştirilere neden olmuştu. Ancak yargı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, kefalet talebinin reddi Japonya adalet sisteminde sık görülen bir durum.
Ghosn’un gözaltı süresi “güven ihlaline” bağlı suçlamalar kapsamında en son 11 Ocak’a kadar uzatıldı. Ghosn’un gözaltı süresinin yeniden uzatılabileceği değerlendiriliyor.
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