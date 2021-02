Eski özel harekat polisi, cinayeti sevgilisine itiraf etmiş

'TANIKLAR YALAN SÖYLEMİŞTİR'

Maktulün aynı zamanda dayısının kızı olan avukat Gülen Dokuzoğlu Can, tanıkların ifadelerinde Hasan Haluk Yalçın'ın kendi rızası ile sanığın aracına bindiğini ifade ettiklerini, ancak böyle bir durumun söz konusu olmadığının yine tanık ifadelerindeki çelişkiden ortaya çıktığını belirtti. Avukat Can, duruşmada tanıkların 'Maktul aracın hangi koltuğuna oturdu?' şeklindeki soruya farklı yanıtlar verdiğini vurgulayarak, “Kimi tanık sağ ön, kimi tanık da sağ arkaya oturdu dedi. Tanıklar yalan söylemiştir. Çünkü mekanın önünde kan lekeleri vardır ve maktul zorla araca bindirilmiştir" diye konuştu. Avukat Can, Hasan Haluk Yalçın'ın sanık tarafından haraca bağlandığını sözlerine ekleyerek, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Sanık, maktulden büfe devir bedeli alarak senet aldığını, bu senetlerin ödenmemesinden duymuş olduğu kızgınlıkla olayı gerçekleştirdiğini belirtmiştir. Ancak dinlenen tanıklar, adı geçen büfenin Haluk Yalçın tarafından 3-4 ay işletildikten sonra sanık tarafından üçüncü kişilere kiraya verdiğini belirtmiştir. Ayrıca, maktul ağzı bozuk bir kişi de değildir."

