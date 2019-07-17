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Eski Pakistan Başbakanı Abbasi yolsuzluk suçlamasıyla ifadeye çağrıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 20:31 | Son Güncelleme

Abbasi bakanlığı döneminde hissedarı olduğu şirkete ihale vermekle suçlanıyor

Eski Pakistan Başbakanı Şahid Hakan Abbasi, Petrol ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı yaptığı dönemde hissedarı olduğu şirkete, sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tesisi ihalesi verdiği iddiasıyla ifadeye çağrıldı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Pakistan Ulusal Hesap Verme Bürosu (NAB) geçen yıl hakkında soruşturma başlatılan Abbasi'yi yarın ifade vermeye çağırdı.

Yolsuzluk suçlamasıyla cezaevinde bulunan eski Başbakan Navaz Şerif'in hükümetinde 2013-2017 yıllarında bakanlık yapan Abbasi, Katar ile 220 milyar Pakistan rupisi (yaklaşık 8 milyar TL) değerindeki LNG ihalesini, hissedarı olduğu şirkete kanun dışı yöntemlerle vermekle suçlanıyor.

Abbasi'nin 15 yıllık ihaleyle ülkeyi zarara uğrattığı iddia ediliyor.

Şerif'in Anayasa Mahkemesi tarafından başbakanlık görevinden alınmasıyla 1 Ağustos 2017'de başbakan olarak görevlendirilen Abbasi, 1 Haziran 2018'de görevini seçim hükümetine bırakmıştı.

Başbakanlığının sona ermesiyle yolsuzluk suçlamasının yanında Ulusal Güvenlik Konseyi görüşmelerinin gizliliğini ihlal ettiği suçlamasıyla vatana ihanetten tutuksuz yargılanan Abbasi'nin yurt dışına çıkış yasağı bulunuyor.

Pakistan'da siyasetçilerin yolsuzluklarını araştıran NAB, son bir senede yolsuzluk suçlamalarıyla 3'ü eski başbakan, biri eski cumhurbaşkanı olmak üzere birçok siyasetçiyi ifadeye çağırdı.

Bunlardan eski Başbakan Şerif, aralık ayından bu yana cezaevinde, eski Başbakan Benazir Butto'nun eşi eski Başbakan ve Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari de tutuklu yargılanıyor.

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