Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif tahliye edildi

Mahkeme salonu ve önünde kararı bekleyen PML-N destekçileri kararın ardından Şerif ve ailesini karşılamak için cezaevi önüne giderek, tezahüratlarda bulundu.

Ulusal Hesap Verme Bürosu (NAB) tarafından haklarında açılan Avenfield davasından Şerif'e 10 yıl, kızına 7 ve damadına 1 yıl hapis cezası veren ve ardından itirazlarını yeniden ele alan IHC, hapis cezasına delil olan belgeleri yetersiz bularak kararı askıya aldı ve şartlı tahliyeye hükmetti.

Şerif ve beraberindekiler, Lahor'a gitmek üzere cezaevinden ayrıldı.

IHC'nin bundan sonraki süreçte NAB'ın verdiği hapis kararlarını yeniden gözden geçirip, hükmün geçerli olup olmadığını karara bağlayacağı bildirildi.

NAB'ın bu kararı Anayasa Mahkemesine götürme hakkı olduğu gibi Şerif'in de yeniden hapis cezasına hükmedildiğinde Anayasa Mahkemesine gitme hakkı bulunuyor.

- Temmuz ayından beri cezaevindeydi

Panama'da bulunan off shore hesaplarına ait bilgilerin paylaşıldığı Panama Belgeleri skandalında 3 çocuğunun adı geçen Şerif, 2017'de Anayasa Mahkemesi tarafından Başbakanlık görevinden alınmıştı.

Kaynağı belli olmayan para elde ederek, bunlarla yatırım ve satın alma yaptığı iddia edilen Şerif hakkında 3 yolsuzluk ve rüşvet davası açılmıştı.

Davalardan ilki olan Avenfield davası 6 Temmuz'da sonuçlanmış ve Şerif'e 10 yıl hapis ve 8 milyon sterlin para cezası, kızı Meryem Navaz'a 7 yıl hapis ve 2 milyon sterlin para cezası, damadı Muhammed Safdar da 1 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

İddiaya göre, Şerif, üç çocuğu, damadı ve eski Maliye Bakanı İşhak Dar, Londra'da bulunan Avenfield apartmanından daireler almıştı. Mahkemede bu dairelerin kendisine ait olduğunu reddeden Şerif, üç çocuğundan ikisinin daire sahibi olduğunu ise kabul etmişti.

Davayı yürüten NAB tarafından Şerif, kızı ve damadı hakkında karar 6 Temmuz'da verilmişti. Bu sırada Pakistan'da bulunan Safdar tutuklanmış, Londra'da bulunan Şerif ve kızı ise hapis yatmak için 13 Temmuz'da ülkeye dönmüştü. Şerif ve kızı Lahor Havalimanı'na iner inmez gözaltına alınarak, cezaevine götürülmüştü.

