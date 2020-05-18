Eski pantolonları çöpe atmayın! Onları çanta, cüzdan veya önlüğe çevirebilirsiniz!

Son yıllarda tüketim toplumunun bitmek bilmeyen alımlarına karşı, minimal ve sürdürülebilir hayat tarzı yeniden popüler olmaya başlıyor. Her geçen gün daha popüler hala gelen bu akım, evde bulunan eski ürünleri atmak yerine yeniden dönüştürmeyi destekliyor. Onlarca farklı amaçla kullanılabilecek pantolonlar ise bu konuda oldukça geniş bir yelpaze sunuyor.

KASNAKLAR YENİ DOSTUMUZ!

Etamin ve nakış modasının geri döndüğünü sanırım fark etmişsinizdir. Kestiğiniz pantolon kumaşını minik kasnaklara gererek duvarınızda otantik ve özgün bir köşe oluşturabilirsiniz. Bunun için kumaş ve keten pantolonların yanı sıra likralı kotlar da uygundur. İstediğiniz modellerde klasik işlemelerin yanı sıra üç boyutlu nesnelerle birleştirilmiş modern yorumlar da oldukça ilgi çekicidir. İşleme yapmayı bilmiyorsanız da hiç önemli değil, artık hazır kitler var!

KİTAP VE AJANDALARINIZ SİZE ÖZEL OLSUN!

Birbirinden farklı tasarımlarıyla dikkat çeken kitap ve defter kılıflarını kendiniz yapabilirsiniz. İnce kumaşlı pantolonlarla daha rahat uygulayabileceğiniz kılıfları, istediğiniz şekilde dekore edebilirsiniz. Kumaş boyutu yetersiz geliyorsa patchwork adı verilen yama usulünü tercih edebilirsiniz. Cep kısmını kullanarak, kılıfınıza kalemleriniz için mükemmel bir alan yaratabilirsiniz. Boncuklar, danteller ve boyalarla renk katabileceğiniz kılıflar, sabit ya da portatif olabilir.