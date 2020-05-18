Eski pantolonları çöpe atmayın! Onları çanta, cüzdan veya önlüğe çevirebilirsiniz!

Son yıllarda tüketim toplumunun bitmek bilmeyen alımlarına karşı, minimal ve sürdürülebilir hayat tarzı yeniden popüler olmaya başlıyor. Her geçen gün daha popüler hala gelen bu akım, evde bulunan eski ürünleri atmak yerine yeniden dönüştürmeyi destekliyor. Onlarca farklı amaçla kullanılabilecek pantolonlar ise bu konuda oldukça geniş bir yelpaze sunuyor.
Etamin ve nakış modasının geri döndüğünü sanırım fark etmişsinizdir. Kestiğiniz pantolon kumaşını minik kasnaklara gererek duvarınızda otantik ve özgün bir köşe oluşturabilirsiniz. Bunun için kumaş ve keten pantolonların yanı sıra likralı kotlar da uygundur. İstediğiniz modellerde klasik işlemelerin yanı sıra üç boyutlu nesnelerle birleştirilmiş modern yorumlar da oldukça ilgi çekicidir. İşleme yapmayı bilmiyorsanız da hiç önemli değil, artık hazır kitler var!
Birbirinden farklı tasarımlarıyla dikkat çeken kitap ve defter kılıflarını kendiniz yapabilirsiniz. İnce kumaşlı pantolonlarla daha rahat uygulayabileceğiniz kılıfları, istediğiniz şekilde dekore edebilirsiniz. Kumaş boyutu yetersiz geliyorsa patchwork adı verilen yama usulünü tercih edebilirsiniz. Cep kısmını kullanarak, kılıfınıza kalemleriniz için mükemmel bir alan yaratabilirsiniz. Boncuklar, danteller ve boyalarla renk katabileceğiniz kılıflar, sabit ya da portatif olabilir.
İhtiyacınız olan tek şey geniş bir arka cep. Altındaki kumaşla beraber dikkatle kestiğiniz cep, ağız kısmına bir fermuar dikilerek kalemlik haline getirilebilir. Kumaşı daha geniş keserek kenarlarda kalan ekstra kumaşı püskül haline getirebilirsiniz. Aynı yöntemi, aparat yardımıyla cüzdan yapmak için de kullanabilirsiniz. Tuhafiyelerden kolaylıkla bulabileceğiniz aparatı cep ağzına dikmek yeterli olacaktır.
Özellikle kot pantolonlarla yapıldığında çok seveceğiniz bir teknik geliyor. Kullanışlı bir önlük için sağlam ve leke tutmayan kot kumaştan daha iyi ne olabilir? Yüzlerce farklı şekilde dikebileceğiniz önlükler, hayal gücünüzün yansıması olabilir. Dikişten pek anlamayanlar için de sunabileceğimiz pek çok alternatif var. Düğme, yapışkanlı cırt bantlar ve çıtçıtlar bu konuda size epey fayda sağlayabilir. Önlüğünüzü yarım model yaparak yalnızca karın bölgesini kapatmak da işinizi kolaylaştıracaktır.
Elinizde bulunan pantolonu neye dönüştüreceğinize karar veremediyseniz, elinize bir makas almanın zamanı gelmiş demektir. Pantolon paçasından başlayarak ince şeritler halinde pantolonunuzu bir ip şeklinde kesebilirsiniz. Bu ipler daha sonra örülebilir, işlenebilir ya da takı haline getirilebilir. Küçük bir paspasa dahi dönüşebilir.
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