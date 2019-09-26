HABER

Eski polise FETÖ üyeliğinden ceza

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 20:36 | Son Güncelleme

FETÖ'nün haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen eski polis Ramazan Erdoğan'a, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada yargılanan ByLock kullanıcısı eski polis Ramazan Erdoğan'a, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Ankara 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Erdoğan ve avukatı katıldı.

Önceki ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakın okunmasının ardından esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapması için sanığa söz verildi.

Hakkındaki suçlamaların somut delillere dayanmadığını ileri süren sanık Erdoğan, örgüt üyesi olmadığını iddia etti.

Örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğuna ilişkin dava dosyasındaki tespitleri kabul etmeyen Erdoğan, gelinen aşamada suçsuz olduğunun ortaya çıktığını savunarak beraat talebinden bulundu.

Sanık avukatının savunmasının ardından Mahkeme Başkanı Sabahattin Sarıdoğan, mahkeme heyetinin kararını açıkladı.

Karara göre sanık Erdoğan'a, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Samsun'da korkunç olay! Liseli genç 9'uncu kattan yere çakıldı! Samsun'da korkunç olay! Liseli genç 9'uncu kattan yere çakıldı!
GÜNCELLEME - Yalova merkezli FETÖ operasyonuGÜNCELLEME - Yalova merkezli FETÖ operasyonu
Sultangazi'de iki bina boşaltıldıSultangazi'de iki bina boşaltıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ByLock FETÖ Fetullahçı Terör Örgütü ramazan erdoğan Terör örgütü

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da deprem saniye saniye böyle görüntülendi

İstanbul'da deprem saniye saniye böyle görüntülendi

Okullar yarın da tatil edildi mi?

Okullar yarın da tatil edildi mi?

Kısmetse Olur Melis sütyensiz haliyle tepki çekti

Kısmetse Olur Melis sütyensiz haliyle tepki çekti

Otomobil alacaklar dikkat! Bankalardan taşıt kredisi kampanyası

Otomobil alacaklar dikkat! Bankalardan taşıt kredisi kampanyası

İstanbul'da şiddetli deprem

İstanbul'da şiddetli deprem

Caminin minaresi yıkıldı! İşte deprem sonrası ilk görüntüler

Caminin minaresi yıkıldı! İşte deprem sonrası ilk görüntüler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Okullar yarın da tatil edildi mi?

Okullar yarın da tatil edildi mi?

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İstanbul'da şiddetli deprem

İstanbul'da şiddetli deprem

İstanbul'da bir deprem daha!

İstanbul'da bir deprem daha!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Hakkari'den kahreden haber: 1 askerimiz şehit

Hakkari'den kahreden haber

İstanbul'da yarın okullar tatil mi? Vali Ali Yerlikaya'dan açıklama

İstanbul Valisi'nden tatil açıklaması

İstanbul'da yarın okullar tatil mi? Fuat Oktay'dan açıklama

İstanbul'da yarın okullar tatil mi? Fuat Oktay'dan açıklama

Deprem uzmanı Doğan Perinçek'ten önemli deprem açıklaması

Deprem uzmanından önemli deprem açıklaması

Fatih'te depreme aldırış etmeden yemek yemeye devam etti

Depreme aldırış etmedi! Herkes kaçmaya çalışırken...

İstanbul'da depremin ardından vatandaşlar parklara akın etti

Vatandaşlar parklara akın etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.