Eski porno yıldızı Mia Khalifa oy için soyundu

Spor yorumculuğu yapan Mia Khalifa, bikinisinin askılarını indirerek Amerikalıları oy vermeye çağırdı. Amerika 3 Kasım günü seçime giderek Donald Trump ve Joe Biden arasında bir seçim yaparak, ülkenin sonraki dört yılı için başkan belirleyecek.

27 yaşındaki Beyrut doğumlu model, Instagram hayranlarına oy vererek seslerini duyurabileceklerini söyledi.

Mia, Amerikalıların gelecek seçimde oy kullanmasını istedi.



Khalifa yayınladığı videoda “Bu yıl seçimlerde seslerinizin duyulmasına izin vermeye hazır mısınız? Talimatlarımı takip edin, eğer varsa oy pusulanızı çıkarmanızı istiyorum. Vay be, bu oy pusulaları çok büyük. Ama nasıl kullanılacağını bildiğinizi düşünüyorum. Sorunları ve adayları araştırmak için zaman ayırın. Şimdi bir kalem alın ev pusulayı doldurmaya başlayın. Tüm oy pusulalarında zarfın dışında imzalanması gereken bir fiş var” dedi.

Mia Khalifa, hayranlarından oy kullanmasını istedi.



Oy kullanma konusunda verdiği detaylarla seçmenleri bilgilendirmek isteyen Mia “Bazı eyaletlerde bir tanığa ihtiyacınız var. Bunu, bir arkadaşınızın yanında yapmaya hazır mısınız? Kendi eyaletinizde nasıl oy kullanacağınızı öğrenmek için VoteVoteVote.com’a girmeniz gerekiyor. Oy pusulasını zarfa koyun ve onu benim için yalayın. Oy pusulanız yok mu? O halde sizi cezalandırmam gerekecek. Ama önce pantolonunuzu giyin ve maskenizi takarak oy vermeye gidin. Bazılarınızın girip çıkması birkaç dakika sürecek, çünkü erken oy veriyorsunuz. Erken oy vermenizi seviyorum. Kabine gel bebeğim, kabine gel ve oy ver. Oyunuzu verin ve demokrasi için sesinizi duyurun. O kutucukları doldurun, Aman Tanrım! Ve unutmayın, oy pusulasının fotoğrafını çekmek yok. Bu bizim küçük sırrımız, bizim küçük kirli toplumsal sorumluluk sırrımız” dedi.



