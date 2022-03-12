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Eski Rus bakandan çok çarpıcı açıklama! 'Putin ya mezara ya da emekliliğe'

12.03.2022 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rus askeri birlikleri Ukrayna'nın başkenti Kiev'e doğru ilerleyişini sürdürürken Rusya'da eski dışişleri bakanı Andrei Kozyrev'den çarpıcı bir uyarı geldi. Kozyrev'in Putin'in Kremlin'de gerçekleşecek bir darbeyle devrilebileceğini öne sürmesi ülkede gerginliğin artmasına yol açtı.

Eski bakan Andrei Kozyrev Kremlin'in içinde yaşanabilecek bir darbeyle Putin'in devrilebileceğini öne sürdü. Kozyrev'e göre Kremlin'deki önemli figürler Putin'in düşmesi için planlar yapıyor olabilir.

1990-1996 yılları arasında bakanlık görevi yürüten Kozyrev Putin'in devrilerek "silahlı refakatçi eşliğinde ya mezara ya da emekliliğe" sürüklenebileceğini belirtti.

Kozyrev'in bu düşüncesinin arkasında yatan neden ise Rus güçlerinin Ukrayna'da açmaza sürüklenmesi ve Rusya'nın yaptırımlar sonucu tek başına kalması.

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Daily Express'in haberine göre, Kozyrev şöyle konuştu:

"Birçok Rus çarı öldürüldü. Birçoğu da öyle veya böyle görevden alındı. Sovyetler Birliği'nde bile Stalin'in zehirlendiği, Kruşçev'in refakatçi eşliğinde Kremlin'den çıkarıldığı yönünde söylentiler vardı.

Putin'e gelince, artan direnişin ve hoşnutsuzluğun bir şekilde çözüleceğine inanıyorum. Ne şekilde olur bilmiyorum ancak Rusya tarihi beklenmedik sonuçlarla doludur."

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Putin'in Ukrayna'yı işgal kararı hakkında konuşan Kozyrev "Korkunç olsa da mantıksız değil. İşgalin Putin'e neden mantıklı geldiğini anlamak için kendimizi onun yerine koymalıyız" dedi.

ABD'de yaşayan Kozyrev Putin'in deli olmadığını, düpedüz yanıldığını ve ahlaka aykırı" olduğunu düşünüyor.

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Vladimir Putin
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