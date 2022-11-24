HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Eski sevgili dehşeti... Nacakla pencereye dayandı! 'Anneni öldürürüm, kardeşini kaçırırım'

Eski sevgili dehşeti... Nacakla pencereye dayandı! 'Anneni öldürürüm, kardeşini kaçırırım'

24.11.2022 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güngören'de, 5 yıl önce annesi vermeyince evlenemedikleri eski kız arkadaşının peşini bırakmayan Haşim K., ailenin korkulu rüyası haline geldi. Pencereden nacakla eski kız arkadaşını tehdit ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıyan Haşim K. gözaltına alındı. Yaşadıklarını anlatan anne Asiye D., "Kızımı her seferinde tehdit ediyor, 'Gelmezsen anneni öldürürüm, kardeşini kaçırırım' diyor. Komşum olmasa o gün belki benim, belki kızımın cenazesi çıkacaktı" dedi. İşte olayın detayları...

Eski sevgili dehşeti... Nacakla pencereye dayandı! 'Anneni öldürürüm, kardeşini kaçırırım'

İddiaya göre, Mareşal Çakmak Mahallesi'nde annesiyle yaşayan Gönül D. 5 yıl önce Haşim K. ile tanıştı. Birlikteliklerini evlilikle devam ettirmek istediklerinde ailesini de yanına alan Haşim K., Gönül D.'nin evine kız istemeye geldi. Kız isteme sırasında ailenin konuşmalarını beğenmeyen anne Asiye D. kızını vermeyeceğini bildirdi. Bunu kabullenmeyen Haşim K. eski kız arkadaşı ve ailesinin korkulu rüyası haline geldi.

7a4fa2e32a2800c85666c57076b9f5b7

Defalarca kapıya dayanıp camları kırdığı, pencere korkuluk demirlerini kesip, zorla içeriye girdiği ileri sürülen Haşim K. için şikayet üzerine uzaklaştırma kararı verildi. Karara rağmen durmayan Haşim K., geçen pazar günü nacakla pencereye gelip, tehditler savurdu. O anlar cep telefonu kamerasına saniye yansıdı.

a2ba215a92a1c1a5eea0853bbfe34a1c

"O GÜN EVDEN BELKİ BENİM BELKİ KIZIMIN CESEDİ ÇIKACAKTI"

Yaşadıklarını anlatan anne Asiye D., "Bu kişi yaklaşık 5 sene önce kızımla bir arkadaşlığı oldu. Evlenmeyi düşünüyorlardı. Çocuğun ailesi istemeye geldi. Anlattıklarından biraz midem bulandı ben de geri çekildim 'Kızımı size vermiyorum' dedim. Bu şahıs kızımın peşini bırakmıyor, kızımı her seferinde tehdit ediyor, 'Gelmezsen anneni öldürürüm, kardeşini kaçırırım, kardeşini yok ederim' diyor. Benim camları kırdı annesi taktırdı. Yine geçen pazar akşamı camı kırdı. Kızımı alıp götürüyor bırakmıyor. Kızım, 'Sen adam olmuyorsun, çalışmıyorsun, etmiyorsun' diyor ama lakin halen kızımın peşinde. Acaba bu akşam gelecek mi? Acaba kızıma zarar verecek mi? diye düşünmekten bıktık. Camı kırıyor, demiri kırdı, çekiyor evime giriyor. Camdan giriyor, kapıdan çıkıyor. Biz polisi arayana kadar kaçıyor. Biz burada her gün olay yaşıyoruz. Polis bunla baş edemiyor. Biz baş edemiyoruz ki, polis etsin. Ya o bizden birini alacak ya da ben onun canını almak zorundayım. Hiç kimsemiz yok, biz ortada kaldık. Orakla camdan elini içeri sallıyor. Gönül'e 'çık' diyor, Gönül 'gelmiyorum istemiyorum, git nefret ediyorum senden' dediği halde, bizim evimize kesici aletle saldırıyor. Komşum olmasa o gün belki benim, belki kızımın cenazesi çıkacaktı" dedi.

b8391e05d3eb7b60798c37fe2a1a727a

Gözaltına alınan Haşim K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Büyüklüğü korkuttu! Düzce'den sonra akıllarda tek soru... İstanbul depremi için "Zaman doldu" diyerek uyardıBüyüklüğü korkuttu! Düzce'den sonra akıllarda tek soru... İstanbul depremi için "Zaman doldu" diyerek uyardı
"Vatandaşlarımızdan isteğimiz" diyerek panikle sokağa dökülenlere seslendi!"Vatandaşlarımızdan isteğimiz" diyerek panikle sokağa dökülenlere seslendi!
Erdoğan'dan kara harekatı için çok net mesaj!Erdoğan'dan kara harekatı için çok net mesaj!
Anahtar Kelimeler:
Tehdit Güngören

En Çok Okunan Haberler

Renault Clio, Hyunda i20, Fiat Egea... Yeni fiyatlar netleşti!

Renault Clio, Hyunda i20, Fiat Egea... Yeni fiyatlar netleşti!

ÖTV matrah düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı

ÖTV matrah düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Kendisini 'mehdi' olarak tanıtıp genç kadını tuzağa düşürdü! 'Seni ve kızını ölümden kurtaracağım'

Kendisini 'mehdi' olarak tanıtıp genç kadını tuzağa düşürdü! 'Seni ve kızını ölümden kurtaracağım'

Erdoğan'ın hediyesi şaşırttı: Daha önce bunu görmemiştim

Erdoğan'ın hediyesi şaşırttı: Daha önce bunu görmemiştim

Zihinsel engelli kadın evden her kaçışında hamile kalıyor

Zihinsel engelli kadın evden her kaçışında hamile kalıyor

Rusya'dan geniş çaplı saldırı!

Rusya'dan geniş çaplı saldırı!

İlginizi Çekebilir

En tatlı zehir! Çocuklara kesinlikle vermeyin

En tatlı zehir! Çocuklara kesinlikle vermeyin

Çırılçıplak kadınlar ve devasa sazanlarla dolu balıkçı takvimi!

Çırılçıplak kadınlar ve devasa sazanlarla dolu balıkçı takvimi!

Onlarca kategorideki binlerce üründe çılgın indirim! Hızlı davranan kazanıyor

Onlarca kategorideki binlerce üründe çılgın indirim! Hızlı davranan kazanıyor

Herkesin yaptığı hatayı yapmayın! Balı mikrop yuvasına çeviriyor

Herkesin yaptığı hatayı yapmayın! Balı mikrop yuvasına çeviriyor

Kutsal dağın tepesine işeyip el hareketi çekince...

Kutsal dağın tepesine işeyip el hareketi çekince...

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.