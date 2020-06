Eski Sevgili ile Barışma Yolları

Rutin hayatınızın karmaşasında yaşayıp giderken o da ne! Yüzyıllar boyunca uğruna destanlar yazılan, şarkılar söylenen aşk bir bedene bürünmüş ve sizi kendisine bağlamış. Havada çilek kokusu aldığınız, ayaklarınızın yerden kesildiği, herkesi ve her şeyi sevdiğiniz zamanlar başladı. Derken ufak tefek anlaşmazlıklar, birtakım tartışmalar ve kavgalar derken ilişkiniz göze geldi ve ayrılık denen o illet olay ile karşılaştınız. O zaman bu durumu ya kabul ettiniz ya da terk ettiniz. Ayrılık dile kolay olduğu kadar size kolay olmadı, çünkü her şey bitmedi. Hala acı çekiyorsunuz, özlüyorsunuz ve delicesine seviyorsunuz. Eveeet bu durumu kendine itiraf edebilenler her gün arkadaşlarının kafalarını şişiriyorlar. Ya peki içine atıp gözyaşlarını bastıranlar? Sizin için bu ilişki bitmemiş ise o zaman kolları sıvamanın ve o erkeği kazanmanın vaktidir. Bu işte en önemli olan faktör zaman işidir. Doğru zamanda doğru hamleyi yaparak eski sevgilinizi geri kazanabilir ya da küs olduğunuz sevgiliniz ile barışabilirsiniz.