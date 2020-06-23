Eski Sevgili ile Barışma Yolları

Rutin hayatınızın karmaşasında yaşayıp giderken o da ne! Yüzyıllar boyunca uğruna destanlar yazılan, şarkılar söylenen aşk bir bedene bürünmüş ve sizi kendisine bağlamış. Havada çilek kokusu aldığınız, ayaklarınızın yerden kesildiği, herkesi ve her şeyi sevdiğiniz zamanlar başladı. Derken ufak tefek anlaşmazlıklar, birtakım tartışmalar ve kavgalar derken ilişkiniz göze geldi ve ayrılık denen o illet olay ile karşılaştınız. O zaman bu durumu ya kabul ettiniz ya da terk ettiniz. Ayrılık dile kolay olduğu kadar size kolay olmadı, çünkü her şey bitmedi. Hala acı çekiyorsunuz, özlüyorsunuz ve delicesine seviyorsunuz. Eveeet bu durumu kendine itiraf edebilenler her gün arkadaşlarının kafalarını şişiriyorlar. Ya peki içine atıp gözyaşlarını bastıranlar? Sizin için bu ilişki bitmemiş ise o zaman kolları sıvamanın ve o erkeği kazanmanın vaktidir. Bu işte en önemli olan faktör zaman işidir. Doğru zamanda doğru hamleyi yaparak eski sevgilinizi geri kazanabilir ya da küs olduğunuz sevgiliniz ile barışabilirsiniz.

Eski Sevgiliyi Geri Kazanmak İçin Ne Yapılmalı? Ayrıldıktan sonra hastalandım, hiç iyi değilim, sensiz yapamıyorum, sen yanımda olmazsan bu hayatın hiçbir anlamı yok, artık intihar edeceğim gibi düşünceler ile eski sevgilinizi geri kazanabileceğinizi düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Ya hala olgunlaşamadınız ya da ayrılık durumunu sakince karşılayıp en iyi stratejiyi uygulayacak kadar deneyim sahibi değilsiniz. Televizyon dizilerinde bu davranış şekilleri o kadar çok işlenmekte ki artık klişeleşen birer kalıp olan bu söylemlerle yalnızca karşı tarafı kendinizden iyice soğutabilirsiniz. Bu sebeple nasıl ayrıldığınız ve ayrılığınızın üzerinden ne kadar süre geçtiği üzerinde durulması gereken noktalardır. Eğer ayrılmanızın üzerinden uzun süre geçmediyse kendinize belirleyeceğiniz doğru bir strateji ile şansınız daha yüksek. https://youtu.be/zd6gwXm\_aGk 1. İlk yapılacak şey sakince düşünmek ve karar vermek Bazen terk edilmenin verdiği duygular ve hırsla elde edilemeyeni kazanmak için ciddi bir mücadeleye gireriz ya da ayrılmanın erken olduğunu, bir şansın daha gerekli olduğunu düşünmeye başlarız. Bu gibi düşünceler her ayrılık olayından sonra sizi bulur ve bilinçsizce eski sevgilinizi istemenize neden olur. Fakat bu bilinçsiz isteme olayı aşk değildir. Bu yüzden yoğun duygularınızı sakince karşılamalı ve düşünmelisiniz. Onu gerçekten istiyor musunuz? Ayrılma sebebiniz ya da sebepleriniz nelerdir? Ayrılmanızın sebebi sevgisizlik, uyuşmamazlık ya da anlık bir sinir durumundan dolayı mı oldu? Ayrılma olayınız kavga ile birbirinize saygısızca davranışlarda bulunarak mı yoksa sakince konuşarak mı gerçekleşti? Bu soruları düşünüp, kendinize vereceğiniz samimi yanıtlar doğrultusunda eski sevgilinizde farkındalık oluşturabilir ve tekrar birlikte olmaya onu ikna edebilirsiniz. Strateji belirlemenizdeki ilk aşama tüm bunları düşünmek ve karar vermek olmalı.

2. Cesur olun ve kabullenin İlişkinizi ve eski sevgilinizi geri istediğinize karar verdikten sonra artık gurur yapmamalı ya da savaşmayı bırakıp cesur olmalısınız. Sonuçta sizler Superman ya da SUperwoman değilsiniz, pek tabii hata yapabilirsiniz. Hem hatasız kul olmaz demiş zamanında Orhan Gencebay. Onun bu sözlerine kulak vermeli. Hataların yalnızca bir tarafta toplanması matematiksel olarak imkansız fakat bir tarafın hatalarının ağır basması gayet normal bir durum. Eğer hataların ağırlıklı olarak bulunduğu taraf sizseniz kendinize de karşınızdaki kişiye de dürüst olmalısınız. Hatalarınızı listeleyin ve bu hataların sebeplerini de. Anlamaya çalışın, karşı tarafı neden rahatsız ettiğini ve sizin bu konudaki öz eleştirinizin ne olacağını. Aynı zamanda bu yöntem küs olunan sevgiliyle barışmanın en etkili yollarından biridir; hem sizin kendi kendisinin hatalı olduğu davranışları yazmak ve orta yolu bulmayı çalışmak. 3. Savaşmayın sevişin Hataları konuşma aşamasında suçlayıcı olmayın. Zaten insan suçlamak istedikten sonra süt taşar kedi kaçar, suçlar. Karşı tarafı suçlamadığınız gibi yolunda gitmeyen her durumun suçunu da üstlenmeyin. Ayrılık olayında ortada bir hata varsa; bu hata her iki tarafa da aittir. "Sen böyle yaptın ben de bu yüzden bu şekilde davrandım" demek barışma ortamının oluşmasını engeller.

4. Israrcı olmak iticidir bunu unutmayın Karşı tarafı sürekli aramak ya da mesaj atmak nedir canım? Siz hiç kaçan kovalanır lafını duymadınız mı? Eski flört taktiği olsa da ilişkinin mihenk taşıdır. Asla eskimez. Fakat onu umursamıyormuş gibi bir havaya da bürünmenize gerek yok. Sonuçta aşk en kutsal duygulardan biridir. Üzüldüğünüzü, acı çektiğinizi dile getirebilirsiniz ama bunları arabesk bir üslup ile yapmak karşı tarafta itici duygular bırakacaktır. Yani uzun lafın kısası, ayrıldığınız ya da barışma seansları oluşturduğunuz zamanlarda Whatsapp'dan "her şey değişsin istiyorum" yazıp da sosyal medyadan karşı tarafı stalklamayın. Bırakın herkes eşit derecede adım atarak ilerlesin birbirine. Özlediğinizi belirtin ve zaman verin ki karşı taraf da sizi özlesin, sonuçta bu kadar yaşanmışlık söz konusu ise hiç kimse bir ilişkiyi çabucak kenara atamaz. 5. Yakın arkadaşlar iletişime geçmenizi sağlayabilir Eski sevgiliniz ya da şu anki sevgiliniz ilişki esnasında her şeyi sizinle paylaşamaz. Bu konuda imdadına kim yetişir bir düşünün. Tabii ki de yakın arkadaşları... Yakın arkadaşlarına size anlatamadığı şeyleri anlatabilir, onlarla dertleşebilir hatta fikir danışabilir. Bu sebeple sevgilinizin dostlarının sizin hakkınızda iyi yorumlar yapması lehinize olacak ve sevgilinizi geri döndürme sürecinizi hızlandıracak. Ayrıca sevgilinizin sizinle paylaşmadığı şeyleri de öğrenerek dikkat etmeniz gereken konuları daha çabuk fark edebileceksiniz. Yakın dostlarına ilk olarak onu ne kadar çok sevdiğinizi yüz yüze söylemelisiniz. Böylelikle hem aranızda güven bağı oluşacak hem de iyi bir intiba bırakıp, hakkınızda iyi yorumlar yapılmış olacak. Fakat tüm bunları yaparken zamanlama çok önemli, eski sevgiliniz size olan nefretini dostlarına kusmadan önce harekete geçmelisiniz. Kısaca iş işten geçip, son treni de kaçırmadan önce insanlara dürüst olup kendinize inandırmalısınız.

6. Yeni bir sen ile açılışa hazırız Her ne kadar sevgiliniz size acısın ve sizi kucaklayıp ilişkiye geri dönsün isteseniz de bu fikri kafanızdan hemen silip atmanız gerekiyor. Ne de olsa yakın zamana kadar hayatının merkezindeydiniz, bu yüzden onunla yüz yüze karşılaştığınızda sizi dağılmış, bunalıma girmiş, kısacası "beni beni Bihter'ini" modunda görmesin. Sizi o kadar güzel ve bakımlı görsün ki aşık olduğu kişiyi hatırlasın tekrardan. Kimse onu sizden daha iyi tanıyamaz. Sizde olan ve onun sevdiği alanlara yoğunlaşın. Gözlerinizi seviyorsa alın elinize eyelinerı, size en çok yakıştırdığı kıyafetlerinizi giymenin tam zamanı. Ona beğenmediği huylarınızın değiştiğini söylemek yerine göstermelisiniz. Bunu da bitmiş bit insan olarak değil, kendinizi yeniden var etmiş güçlü bir insan olarak göstermelisiniz. İnsanlar ayakları üzerinde dimdik duran kişilere hayran olurlar bunu unutmayın. 7. Yeşil ışık yanıyor mu? Gerek sanal ortamdan gerekse yüz yüze eski sevgilinize neler hissettiğinizi samimi bir şekilde söylemelisiniz. Onun hayatının nasıl gittiğini sorarak konuya giriş yapabilirsiniz. Sonrasında kendi hayatınızın gidişatından söz edebilir ve onu özlediğinizi, ayrılmanızdan mutlu olmadığınızı kendinizi acındırmadan dile getirmelisiniz. Şayet bu görüşme yüz yüze gerçekleşiyorsa karşı tarafın yüzünü ve mimiklerini dikkatlice inceleyin. Ufak bir tebessüm, size karşı yumuşak bir yüz ifadesi bulunuyor mu? Eğer böyle bir durum söz konusu ise ümit köprüsünde yeşil ışık yandı, hiç bekleme yapma hemen geç. Yavaşça elini tutup onun sevdiğiniz özelliklerini sıralayabilirsiniz. Onun düşüncelerini sorup lafın lafı açmasına, dakikaların saatlere dönüşmesine ve ayrılığın tez unutulup aşkın yeniden arşa çıkmasına izin verebilirsiniz bu hamleyle.