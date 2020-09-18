Eski sevgilisine 2 defa dehşeti yaşatan caniden akılalmaz savunma

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Nazir Ilgın Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Müşteki Ceylan G.'yi ise avukatı Çağrı Kılın temsil etti. Kimlik sorgusunda, kuaförlük yaptığını ve aylık gelirinin 15 bin lira olduğunu söyleyen sanık Nazir Ilgın savunmasında, Ceylan G. ile 3 yıl önce başlayan arkadaşlıkları olduğunu belirterek, "Olaydan 3 gün önce Ceylan ile görüşmek için onu aradım. Kendisi bana yorgun olduğunu söyledi. Ancak Ceylan'ın dışarıya çıktığını gördüm. Kendisine sorduğumda sigara almaya çıktığını söyledi. Ama giyinmiş ve makyajlıydı. Bu sırada aramızda tartışma yaşandı. Kısa bir süre sonra bir araç geldi ve Ceylan arabaya binip uzaklaştı. Daha sonra kuzenimde alkol aldım. Sabah 5'te evden aldığım bıçakla arka kapıyı açarak Ceylan'ın bahçesine girdim. Sonra kapı açık olduğu için eve girdim. İçeride uyuyup kalmışım. Daha sonra Ceylan ve polisler geldi ve bana adli işlem yapıldı" dedi.

"SAPLANTILI SEVGİLİ DEĞİLİM"

Ceylan'ın arkadaşının kendisini arayarak Ceylan'ın sevgilisi olduğunu ve rahat bırakmasını söylediği belirten sanık Nazir Ilgın, "Ceylan'ın iş yerinin önüne gittim. Ceylan ve arkadaşı Cahide'yi gördüm. Ceylan bana 'O adam benim 15 gündür sevgilim. Kendisi çok zengin ve evli. Evli olduğu için senin gibi rahatsız da etmez. Senden bir haftadır istediğim kıyafeti bana o aldı' dedi. Ben de Ceylan'a 'Her şey para mı?' dedim. O da bana 'Tabii ki para yoksa seninle ne işim var' dedi ve arkadaşıyla güldüler. Daha sonra ben yanımdaki bıçağı çıkartıp 'Bana doğruları söyleyin yoksa kendimi öldüreceğim' dedim. Ceylan elimden bıçağı almaya çalıştı. Ben de Ceylan'ın elbisesine zarar vermek için birkaç defa bıçağı salladım. Ceylan ile ben yere düştük. Onun elinin kanadığını gördüm. Kan tuttuğu için bayıldım. Uyandığımda insanlar bana tekme yumruk vuruyordu. Ben bir kadına asla zarar vermem. Kadın düşmanı veya saplantılı sevgili değilim. 15 yıldır kadın kuaförüyüm hiçbir suça karışmadım. Çok pişmanım" diye konuştu.