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Eski teğmen Kotan'a "FETÖ"den 6 yıl 3 ay hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2018 17:30 | Son Güncelleme

Erzurum'da, FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasında yer aldığı iddia edilen eski teğmen Ahmet Kotan, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapse mahkum edildi

Erzurum'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) mahrem yapılanması içerisinde askeri okullara öğrenci hazırlayan evlerde kaldığı, Kara Harp Okulu döneminde sorumlu imamların yaptıkları toplantıya katıldığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasında kod adı ile üye statüsünde bulunduğu iddia edilen eski teğmen Ahmet Kotan, 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırıldı.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Kotan ile avukatı Bilgin Ertaş katıldı.

Cumhuriyet savcısı geçen celse sunduğu esas hakkındaki mütalaada, dosyaya yansıyan deliller, tanık beyanları, teşhis tutanakları, HTS kayıtları ve dökümleri birlikte değerlendirildiğinde Kotan'ın, örgüt üyeliği suçunu işlediğinin sabit olduğunu belirterek, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını ve hükümle birlikte tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etmişti.

Kotan, esas hakkındaki mütalaaya karşı yaptığı savunmada, hakkında beyanda bulunan tanıkların beyanlarının çelişkili olduğunu ileri sürerek, "Hakkari'de kendime ve ülkeme layık şekilde görev yaptım. Beni bu şekilde suçlayanların beyanlarına değil de orada görev yapan arkadaşlarıma sorun." dedi.

Avukat Ertaş ise savunmasında, müvekkili hakkında dosya kapsamında 2 tanığın beyanlarının olduğunu söyledi.

Tanıkların beyanlarında Kotan'ın örgütle bağlantısı olduğuna yönelik bilgi bulunmadığını ileri süren Ertaş, "Tanık M.S.K. etkin pişmanlık kapsamında beyanlarda bulunmuş. Ancak müvekkilim dahil sayılı kişilerin isimlerini vermişken abi ve yönetici konumunda olan kişilerin sadece kod isimlerini söylemiştir. Bu da gösteriyor ki bu beyanlar bir yönlendirme sonucu verilmiş beyanlardır. Müvekkilim 15 Temmuz gecesi askeri okulda öğrenciydi ve darbe girişimini televizyondan izlemiştir. Eğitim sonucu Yüksekova'ya atanmış ve terörle mücadelede bulunmuştur. Vatanı için savaşırken şimdi terör örgütü üyesi olmakla suçlanıyor. Beraatini talep ediyorum." diye konuştu.

Kotan son sözü olarak, "Vatan sağolsun." dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Kotan'ı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıl hapse mahkum etti.

Terörle Mücadele Kanunu kapsamında cezayı 7 yıl 6 aya çıkaran heyet, Kotan'ın sabıkasız oluşu ve duruşmalardaki iyi hali nedeniyle takdir indirimi uygulayarak cezayı 6 yıl 3 aya indirdi.

- İddianameden

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasında, askeri personelden sorumlu sivil imamların kendi cep telefonları ile askeri personeli aramadıkları, aralarındaki irtibatın tespit edilmesini engellemek amacıyla farklı şekillerde iletişim kurdukları ve bu yöntemlerden birinin umuma açık yerlerde kontörlü veya ankesörlü telefon kullanmak olduğu kaydediliyordu.

Erzurum'da belirlenen iş yerlerinin sabit hatlarının HTS kayıtlarının incelendiği aktarılan iddianamede, sanık eski teğmen Ahmet Kotan'ın bu sabit hatlardan aranmasının tespit edilmesi üzerine askeri mahrem yapılanma içerisinde bulunduğundan hakkında soruşturma başlatıldığı belirtiliyordu.

İddianamede, tanık olarak beyanına yer verilen M.S.K, Kotan'ın "Musab" kod adını kullandığını, 2010-2011 arasında Erzurum'da FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanması içerisinde askeri okullara öğrenci hazırlayan evlerde bu kişi ile birlikte kaldıklarını ve 2011-2015 arasında Kara Harp Okulu döneminde sorumlu imamların yaptıkları toplantıya katıldıklarını aktarıyordu.

Kotan'ın, örgütün Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasında kod adı ile üye statüsünde bulunduğu vurgulanan iddianamede, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi isteniyordu.

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Ahmet Kotan dava Erzurum FETÖ Teğmen

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