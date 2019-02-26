Eski teğmene FETÖ'den gözaltı

Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce görevden ihraç edilen jandarma teğmen gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında eski teğmen Y.Ö. hakkında gözaltı kararı verildi. Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri de adresi belirlenen Y.Ö.'yü gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Y.Ö.'nün emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara'ya götürüleceği öğrenildi.
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