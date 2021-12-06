HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Eski vekilin oğlu koronavirüsten hayatını kaybetti

Eski vekilin oğlu koronavirüsten hayatını kaybetti

06.12.2021 00:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'den AK Parti 23. Dönem Milletvekilli olan Dr. Mithat Ekici'nin oğlu 32 yaşındaki Ahmet Rıza Ekici, Kovid-19 tedavisi gördüğü Ankara'daki hastanede hayatını kaybetti.

Eski vekilin oğlu koronavirüsten hayatını kaybetti

AK Parti'den 2003-2007 yılları arasında milletvekili olan ve öncesinde de Denizli Devlet Hastanesi Başhekimi olarak görev yapan Dr. Mithat Ekici'nin oğlu evli bir çocuk babası Ali Rıza Ekici, bir süre önce rahatsızlanarak Ankara Bölge hastanesine kaldırıldı.

KORONOVİRÜS TEDAVİSİ GÖRÜYORDU

Hastanede koronavirüs tedavisi gören Ahmet Rıza Ekici, yapılan müdahaleye rağmen bugün hayatını kaybetti. Ekici'nin cenazesinin pazartesi günü Denizli'de Hilal Camisi'ndeki törenin ardından Çakmak Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, yayımladığı başsağlığı mesajında, "2003-2007 yılları arasında birlikte çalışmaktan onur duyduğum Denizli Devlet Hastanesi Başhekimimiz, önceki dönem Denizli Milletvekilimiz Sayın Mithat Ekici'nin oğlu Ahmet Rıza Ekici vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına baş sağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Osman Zolan da eski milletvekili Mithat Ekici'nin oğlu Ahmet Rıza Ekici'ye Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına sabır ile başsağlığı dilediğinde bulundu. (DHA)

Son Dakika: 5 Aralık koronavirüs tablosu açıklandıSon Dakika: 5 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da sır ölüm! Göl kenarında cansız bedeni bulundu, baba gözyaşlarına boğulduİstanbul'da sır ölüm! Göl kenarında cansız bedeni bulundu, baba gözyaşlarına boğuldu
PARTNER Demet Özdemir: Eski mesleğim hakkında öyle şeyler söylediler ki... Demet Özdemir: Eski mesleğim hakkında öyle şeyler söylediler ki...
Ekrem İmamoğlu: İşte İstanbul'daki gerçek enflasyonEkrem İmamoğlu: İşte İstanbul'daki gerçek enflasyon
Anahtar Kelimeler:
Denizli AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

TBB'de görev değişikliği sonrası siyasilerden peş peşe mesajlar

TBB'de görev değişikliği sonrası siyasilerden peş peşe mesajlar

Teşkilat'ın yıldızından Tamer Karadağlı'ya olay gönderme!

Teşkilat'ın yıldızından Tamer Karadağlı'ya olay gönderme!

Metin Feyzioğlu'ndan veda mesajı: Allaha ısmarladık

Metin Feyzioğlu'ndan veda mesajı: Allaha ısmarladık

Türkiye Barolar Birliğinin yeni başkanı Erinç Sağkan oldu

Türkiye Barolar Birliğinin yeni başkanı Erinç Sağkan oldu

"Herkes neden direkt bel altına vuruyor?" diye soran takipçisine yanıt verdi

"Herkes neden direkt bel altına vuruyor?" diye soran takipçisine yanıt verdi

5 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı

5 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı

İlginizi Çekebilir

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun TÜİK ziyaretine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun TÜİK ziyaretine ilişkin açıklama

En güçlü bilgisayarların temel taşı anakartlar

En güçlü bilgisayarların temel taşı anakartlar

2 milyon değerinde! Sahibini buldu ama, teşekkür bile edilmedi

2 milyon değerinde! Sahibini buldu ama, teşekkür bile edilmedi

Yer: İstanbul! Lüks aracıyla kaza yaptı, eşi sinir krizi geçirdi

Yer: İstanbul! Lüks aracıyla kaza yaptı, eşi sinir krizi geçirdi

Korkunç olay! Eşi televizyon programına katılıp yardım isteyince kayınpederini bıçakladı

Korkunç olay! Eşi televizyon programına katılıp yardım isteyince kayınpederini bıçakladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.