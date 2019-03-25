Eski Yargıtay üyesine hapis

Eski Yargıtay üyesi Hakkı Torlak, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında meslekten ihraç edilen ve tutuklanan eski Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince Yargıtay ek binadaki görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Torlak ve avukatı katıldı.

Esas hakkındaki savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Torlak, iddiaları reddetti. Örgüt üyesi olmadığını öne süren Torlak, kimseden emir ve talimat almadığını belirtti.

Torlak ve sanık avukatının savunmasının ardından duruşmaya ara verildi.

Daha sonra Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin aldığı karar, heyete başkanlık eden Daire Üyesi Maruf Alikanoğlu tarafından okundu.

Karara göre, sanık Hakkı Torlak'a, "FETÖ/PDY'ye üye olmak" suçundan, alt sınırdan uzaklaşılarak 6 yıl hapis cezası verildi.

Terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören "3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddesi" uyarınca sanığa verilen ceza 9 yıla çıkarıldı.

Sanığın duruşmalardaki iyi hali nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun 62. maddesindeki indirim uygulanarak ceza 7 yıl 6 aya indirildi.

Torlak hakkında adli kontrole hükmeden mahkeme heyeti, yurt dışına çıkış yasağı konulmasına da karar verdi.

