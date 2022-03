Eski yetişkin film yıldızı arkadaşından cinsellik teklifi alınca şoke oldu! “Atlatmam uzun sürdü”

Eski bir yetişkin film yıldızı olan Lisa Ann, abonelerinden gelen tuhaf cinsellik içerikli mesajlara ve isteklere alışkın olduğunu dile getirdi. Dudes Do Better podcastinde konuşan Ann, arkadaşı olduğunu düşündüğü bir adamın kendisiyle iletişim kurarark yaptığı ilginç teklifi itiraf etti. Bir hayır kurumu için para toplamak adına kendisiyle cinsel birliktelik yaşamayı teklif ettiği arkadaşını anlatan Ann, “Yetişkin film yıldızı olduğum için temas kurduğum her şey bir anda değersizleştiriliyor. Bu mesajı ilk okuduğumda midem bulandı ve çok üzüldüm” dedi.

“ÖZÜR DİLEMEYİ REDDETTİ”

Ann, hayır kurumu için para toplamak için açık artırmada buluştuktan sonra sekiz yıldır arkadaş olduğu Logan adında bir adamdan gece geç saatlerde bir mesaj aldığını açıkladı. Mesajda, “Arkadaşlarım eğer bir videomuzu izleyebilirse seçtiğimiz bir hayır kurumu için bağış toplamak adına 30 bin sterlin verecek” yazılıydı.

Mesajı gördükten sonra çok üzüldüğünü dile getiren Ann, “Atlatmam uzun sürdü. Kendimi kötü hissettiğimi söylediğimde bile arkadaşım şaka yaptığını ve sarhoş olduğunu iddia ederek özür dilemeyi reddetti” diye konuştu.