Eski yetişkin film yıldızı Lana Rhoades cesur pozlarının sonrasında makyajsız meydan okudu! Doğal halini sergiledi

Bir dönemin en ünlü yetişkin film yıldızları arasında gösterilen Lana Rhoades, sektörden psikolojik olarak kendisini kötü hissettiğini ve vajinal yapısında fiziksel deformasyon yaşadığını dile getirerek kendi isteğiyle emekliye ayrıldığını açıklamıştı. Yetişkin film sektöründen uzaklaştıktan sonra sosyal medyada aktifleşen Rhoades kısa sürede 16.2 milyon takipçiye ulaştı. Sosyal medyada hesaplarına zaman zaman ara verse de hayranlarıyla buluşmayı ihmal etmeyen fenomen isim son olarak makyajsız hallerini Instagram’dan gösterdi.

SOSYAL MEDYADAN MEYDAN OKUDU

Sosyal medyadan makyajsız doğal halini paylaşan Lana Rhoades, tüm güzellik algılarına meydan okudu. Yüzünün tüm hatlarını belli derecede oldukça yakından çekilen bir selfiesini paylaşan Rhoades doğallığı sayesinde hayranlarından tam not aldı.