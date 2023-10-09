Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa Hamas-İsrail yorumuyla tepki çekti!

Yetişkin içerikli filmlerde oynamasıyla bilinen Mia Khalifa, 7 Ekim'de Hamas'ın İsrail'e saldırılarına yönelik yaptığı paylaşımlarla gündemde. Lübnan asıllı Amerikalı Mia Khalifa, sosyal medyada bu savaşın tarafı oldu.

“Eğer Filistin’deki duruma bakıp da Filistinlilerin yanında yer almıyorsanız, o zaman apartheidin yanlış tarafındasınız demektir ve tarih bunu zamanla gösterecektir” ifadesini kullanan ünlü isim daha sonra ise büyük tepki alacak bazı ifadeler kullandı.

Sosyal medyada kan donduran görüntüler gündemdeyken Mia Khalifa "Lütfen birisi Filistin’deki özgürlük savaşçılarına telefonlarını yan çevirip videoları o şekilde çekmelerini söyleyebilir mi” deyince tepki çekti.

Ünlü yıldız tepkiler sonrası paylaşımı silse de gündemden düşmedi.



