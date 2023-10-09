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  4. Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa Hamas-İsrail yorumuyla tepki çekti!

Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa Hamas-İsrail yorumuyla tepki çekti!

09.10.2023 10:51 | Son Güncelleme:
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Lübnan asıllı Amerikalı eski pornografik film oyuncusu Mia Khalifa, "Lütfen birisi Filistin’deki özgürlük savaşçılarına telefonlarını yan çevirip videoları o şekilde çekmelerini söyleyebilir mi” sözleri büyük tepki aldı.

Yetişkin içerikli filmlerde oynamasıyla bilinen Mia Khalifa, 7 Ekim'de Hamas'ın İsrail'e saldırılarına yönelik yaptığı paylaşımlarla gündemde. Lübnan asıllı Amerikalı Mia Khalifa, sosyal medyada bu savaşın tarafı oldu.

“Eğer Filistin’deki duruma bakıp da Filistinlilerin yanında yer almıyorsanız, o zaman apartheidin yanlış tarafındasınız demektir ve tarih bunu zamanla gösterecektir” ifadesini kullanan ünlü isim daha sonra ise büyük tepki alacak bazı ifadeler kullandı.

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Sosyal medyada kan donduran görüntüler gündemdeyken Mia Khalifa "Lütfen birisi Filistin’deki özgürlük savaşçılarına telefonlarını yan çevirip videoları o şekilde çekmelerini söyleyebilir mi” deyince tepki çekti.

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Ünlü yıldız tepkiler sonrası paylaşımı silse de gündemden düşmedi.


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Mia Khalifa Hamas sosyal medya Oyuncu

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