Eski yetişkin film yıldızı Riley Reid’in sosyal medya hesabı hacklendi! Irkçı mesajlar yayınlanınca...

Gerçek adı Ashley Mathews olan ve bir dönemin en ünlü yetişkin film yıldızlarından biri olarak kabul edilen Riley Reid’in başı fena halde hackerlarla dertte. Milyonlarca takipçisinin bulunduğu Twitter hesabının hacklenmesinden sonra yapılan ırkçılık ve yetişkin film endüstirisine yönelik taciz söylemleri karşısında şaşkına dönen Reid hayranlarından söz diledi. Hacklendiğini dile getiren fenomen isim paylaşımlarından dolayı büyük bir üzüntü duyduğunu dile getirdi.

“ÇOK ÜZGÜNÜM”

Telefon numarasını hackleyerek iki doğruluma kodunu hackerların ele geçirdiğini belirten Reid, “Arkadaşlarıma telefon numaramı silmelerini söyledim. Twitter hesabımdan benimle alakası olmaya nefret dolu paylaşımlar yapılıyor. Bundan çok utanıyorum ve bundan etkilenen herkes için çok üzgünüm” ifadelerini kullandı.