Eskimiş kot pantolonlarınızı yeni gibi yapabilirsiniz

Kot pantolonların bollaşması istenmeyen kötü görüntülere sebep oluyor. Bazı pantolonlar yapıları gereği bir iki defa giymede bile bollaşabiliyor. Kot pantolonları sürekli olarak yıkamak bollaşmasına neden oluyor. Kot pantolonların bollaşmaması ve eski formuna dönebilmesi için sık yıkama yapmamak gerekiyor.
Kot pantolonunuzu kurutucuya atınız. En sıcak ayarda kurutunuz. Kurutma süresini mümkün olduğunca uzun tutunuz. Önce kot pantolonunuzun etiketini okuyunuz. Kurutucuda kurutma diyorsa kurutucuda çok küçülme riskiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Eğer durum böyleyse havada kurutunuz.
Kot pantolonunuzu kaynatmak daraltması zor olan kot pantolonlarda kullanışlıdır. Kot pantolonunuzun sığabileceği kadar büyük ve temiz bir tencere kullanınız. Tencereyi su ile doldurunuz ve suyu kaynatınız. Tencereyi düzenli bir şekilde izleyiniz. Gerekirse su ekleyiniz. Su kaynayınca yavaş yavaş kaynaması için ateşi kısınız. Tencerenin kapağını kapatınız ve 20 ila 30 dakika daha kaynatmaya devam ediniz.
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