Eskimiş kot pantolonlarınızı yeni gibi yapabilirsiniz

Kot pantolonların bollaşması istenmeyen kötü görüntülere sebep oluyor. Bazı pantolonlar yapıları gereği bir iki defa giymede bile bollaşabiliyor. Kot pantolonları sürekli olarak yıkamak bollaşmasına neden oluyor. Kot pantolonların bollaşmaması ve eski formuna dönebilmesi için sık yıkama yapmamak gerekiyor.

BOL KOT PANTOLONUNUZU SIKILAŞTIRACAK ÇÖZÜMLER

SICAK SUYLA DARALTINIZ

Kot pantolonunuzu sıcak suda yıkayın. Yıkamayı başka kıyafetlerle paylaştırmayın. Kumaş yumuşatıcısı kullanmayın. Önden yüklemeli çamaşır makinesi üst yüklemeliden daha etkili olabilir çünkü yuvarlanma hareketi kumaşı daraltan şeydir.

Kot pantolonunuzu tersten yıkayınız. Bu kotun daha az yıpranmasını sağlar.

Bu yöntem önceden çektirilmiş kot pantolonlar ve sentetik kumaş içeren kot pantolonlarda pek işe yaramaz

Bunun yerine, kot pantolonunuzu bir kova sıcak suda da ıslatabilirsiniz. Kot pantolonunuzu suya daldırınız. Kot pantolonunuzu tamamen suya batırmak için tahta bir kaşık kullanınız. Su soğuduktan sonra kotu kıvırarak suyunu sıkınız.

KURUTUCU KULLANINIZ

Kot pantolonunuzu kurutucuya atınız. En sıcak ayarda kurutunuz. Kurutma süresini mümkün olduğunca uzun tutunuz. Önce kot pantolonunuzun etiketini okuyunuz. Kurutucuda kurutma diyorsa kurutucuda çok küçülme riskiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Eğer durum böyleyse havada kurutunuz.

KOT PANTOLONUNUZU KAYNATINIZ

Kot pantolonunuzu kaynatmak daraltması zor olan kot pantolonlarda kullanışlıdır. Kot pantolonunuzun sığabileceği kadar büyük ve temiz bir tencere kullanınız. Tencereyi su ile doldurunuz ve suyu kaynatınız. Tencereyi düzenli bir şekilde izleyiniz. Gerekirse su ekleyiniz. Su kaynayınca yavaş yavaş kaynaması için ateşi kısınız. Tencerenin kapağını kapatınız ve 20 ila 30 dakika daha kaynatmaya devam ediniz.



