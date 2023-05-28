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ESKİŞEHİR 28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI 2023: Eskişehir 2. tur Cumhurbaşkanı seçim sonucu ile Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları, dağılımı

27.05.2023 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir seçim sonuçları oy oranları ile ilgili son dakika açıklamaları araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için tüm Türkiye sandık başına gidiyor. Seçmenler, 28 Mayıs günü Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun resim ve isimlerinin bulunduğu oy pusulasına oylarını kullanıyor. Seçim yasaklarının kaldırılmasının ardından seçim sonuçları il il olarak açıklanmaya başlanacak. Eskişehir seçim sonuçları ve oy oranları Mynet'te olacak.

ESKİŞEHİR 28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI 2023: Eskişehir 2. tur Cumhurbaşkanı seçim sonucu ile Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları, dağılımı

Eskişehir seçim sonuçları ve oy oranlarına dair araştırmalar giderek yoğunlaştı. 14 Mayıs’ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hiçbir adayın yüzde 50+1’e ulaşamamasının ardından seçimler ikinci tura kaldı. Bugün sandık başına gidecek olan adaylar Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında bir seçim yaparak 13. Cumhurbaşkanını seçecek. Oy kullanma işleminin sona ermesi ve sandıkların kapanmasının ardından seçim sonuları anbean Mynet'te olacak.

Eskişehir'in ilçeleri olan Alpu seçim sonuçları, Beylikova seçim sonuçları, Çifteler seçim sonuçları, Günyüzü seçim sonuçları, Han seçim sonuçları, İnönü seçim sonuçları, Mahmudiye seçim sonuçları, Mihalgazi seçim sonuçları, Mihalıççık seçim sonuçları, Tepebaşı seçim sonuçları, Sarıcakaya seçim sonuçları, Seyitgazi seçim sonuçları, Sivrihisar seçim sonuçları, Odunpazarı seçim sonuçları bu sayfada yer alacak.

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OYLAR HANGİ HALLERDE GEÇERSİZ SAYILACAK?

Oy pusulalarında yırtık, işaret veya yazı olmamasına dikkat edilecek. "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında, pusulanın herhangi bir yerine imza atılması veya işaret konulması halinde oy geçersiz sayılacak. Oy pusulalarından başka, zarfa hiçbir şey konulmayacak, aksi halde kullanılan oy geçersiz olacak.

Bu işlemlerin ardından seçmenlerin imza atma zorunluluğunu yerine getirmeleri gerekecek.

"EVET" ya da "TERCİH" mührü basılmayan, birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan parti veya adaya mühür basılması halinde de oylar geçersiz sayılacak.

oy kullanma 2

Oy pusulasının bütünlüğünün bozulacak şekilde yırtılması veya koparılması, pusula üzerine mühür dışında veya mühür yerine herhangi bir özel işaretin, isim, imza kaşesi veya parmak izinin basılması da kullanılan oyu geçersiz kılacak.

Ayrıca, oy pusulasının belirgin bir şekilde karalanması, çizilmesi veya işaretlenmesi, zarftan işaret amacı taşıyan herhangi bir madde çıkması hallerinde de oylar geçersiz sayılacak.

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