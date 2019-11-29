Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan öldürülen Ayşe Tuba Arslan ile ilgili açıklama

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, boşandığı eşi tarafından öldürülen Ayşe Tuba Arslan ile ilgili bir açıklama yaptı Yapılan açıklamada, 11 Ekim 2019 tarihinde Ayşe Tuba Arslan’ın, boşandığı eşi Yalçın Özalpay tarafından kesici aletle yaralandığı ve sonrasında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği belirtildi. Olayla ilgili kamuoyunu doğru bilgilendirmek basın açıklamasına gerek duyulduğu ifade edilen açıklamada, “Ayşe Tuba Arslan ile Yalçın Özalpay bir süre önce boşanmışlardır. Ayşe Tuba Arslan’ın gerek boşanmadan önce gerekse boşanma tarihinden sonra UYAP sistemi üzerinden yapılan sorgulamada Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne genel olarak hakaret, tehdit, basit yaralama suçlamasıyla toplam 23 kez başvuruda bulunduğu tespit edilmiştir. Bu başvurular üzerine derhal titizlikle soruşturmalara başlanılmış, toplanan delillere göre Yalçın Özalpay hakkında 10 ayrı iddianame düzenlenerek mahkemelere cezalandırılması talebiyle Hakaret, Tehdit ve Basit Yaralama suçlarından kamu davası açılmıştır. Açılan davaların bir kısmı halen devam etmektedir. İki dosya birleştirme kararı ile 1 dosya ise mükerrer kayıt nedeniyle kapatılmıştır.

Koruma kararı alındı

Geriye kalan 10 başvuru için ise delil yetersizliği ve bazı dosyalarda Ayşe Tuba Arslan’ın kendi talebi üzerine doktor raporunun alınmaması nedeniyle iddiasının delillendirilememesi gerekçesiyle takipsizlik kararı verilmiştir. Ayrıca her olayda 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu kapsamında evden uzaklaştırılma ve Ayşe Tuba Arslan’a yaklaşmaması hususunda koruma kararları verilmiş ve Ayşe Tuba Arslan hakkında koruma uygulanmıştır.

Son uzatma kararı 8 Ocak 2019’da alındı

Bu kapsamda son olarak merhum Ayşe Tuba Arslan’ın kendisine şiddet uyguladığını belirttiği Yalçın Özalpay hakkında talep etmiş olduğu uzaklaştırma tedbir kararına ilişkin Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından verilen tedbir kararı Eskişehir 1.Aile Mahkemesi tarafından 17 Eylül 2018 tarihinde onaylanmış olup, belirtilen tedbir kararı yine talepler halinde ayrı ayrı 1 ay, 2 ay ve 6 ay olmak üzere uzatıldığı tespit edilmiştir. Son uzatma kararı 8 Ocak 2019 tarihinde 6 ay süre daha uzatılmıştır. Son üzücü olayın meydana geldiği tarihte uzatılan koruma kararının süresinin dolduğu, bu tarihten itibaren de herhangi bir talep yapılmadığı ve herhangi bir ihlal olmadığı için yeni bir karar verilmediği anlaşılmıştır.” denildi.

