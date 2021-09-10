HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Eskişehir'de 70 yıldır yün satan adam: Amerika havada kapıyor, Türkiye yüzüne bakmıyor

Eskişehir'de 70 yıldır yün satan adam: Amerika havada kapıyor, Türkiye yüzüne bakmıyor

10.09.2021 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir’de halı, iplik ve döşek yapımında kullanılan koyun yünü satan esnaflar, hem alıcı bulamıyor hem de para kazanamıyor. 70 yıldır yün satışı yapan Celal Karataş, Eskiden satışlarımız güzeldi, ama şimdi düştü. Bu koyun yünü panzehir gibidir. Koyun yünü insanın sırtındaki ağrıyı alıp götürür. Yurtdışında bulunan insanlar bizden fazla talep ediyor. Türkiye’de koyun yününün yüzüne bakılmıyor. Çin ve Amerika gibi ülkeler havada kapıyor'' dedi.

Eskişehir'de 70 yıldır yün satan adam: Amerika havada kapıyor, Türkiye yüzüne bakmıyor

Türkiye’nin en çok küçükbaş hayvancılığın yapıldığı yerlerin başında İç Anadolu bölgesi gelirken, Eskişehir de bu iller arasında yer alıyor. Küçükbaş hayvancılığın yapıldığı bölgelerde halı, kilim ve iplik başta olmak üzere birçok ev eşyası koyun yününden yapılıyor. Sağlık açısından daha iyi olan hayvan yünleri, yerini sanayi ürünlerine bıraktı. Günümüzde hızla gelişen sanayinin sektörünün küçükbaş hayvan ürünlerini tercih etmemesi, koyun yünü satan esnafı zor durumda bıraktı.

Screenshot_6

''KOYUN YÜNÜ PANZEHİR GİBİDİR''

70 yıldır yün satışı yapan Celal Karataş, yıllar geçtikçe azalan yerli hayvan yünün yerini fabrikasyon ürünlerin aldığına dikkat çekti. Küçükbaş hayvan yünlerini köylülerden aldığını ve tüccara sattığını anlatan Karataş, topladığı yünler hakkında şunları söyledi: Uzun yıllardır koyun yünü satışı yapıyorum. Bu benim kendi mesleğim, babamdan ayrılınca bu işe başladım. Köylüler koyunu yünü alıp bize getiriyorlar. Biz de parasını verip satın alıyoruz. Satın aldıktan sonra bizden ise tüccar gelip alıyor. Tüccar ise fabrikaya götürüp satıyor. Koyun yünün kırpma mevsimi oluyor. Kırpma mevsiminde üretim 5-10 ton arasında değişiyor. Koyunun yünü kesimi nisanda başlayıp sonbaharın başlangıcına kadar devam eder. Sonbahar mevsiminde ise satışlarımız başlıyor. Sattığımız koyun yünü fabrikaya gider orada iplik, halı ve kumaş gibi birçok üründe kullanılır. Eskiden satışlarımız güzeldi, ama şimdi düştü. Bu koyun yünü panzehir gibidir. Koyun yünü insanın sırtındaki ağrıyı alıp götürür.

Screenshot_3

''KIYMETİNİ AMERİKA GİBİ ÜLKELER BİLİYOR''

Yurtdışında bulunan insanlar bizden fazla talep ediyor. Yurtdışındaki insanlar bizden daha çok kıymetini biliyor. Türkiye’de koyun yününün yüzüne bakılmıyor. Çin ve Amerika gibi ülkeler havada kapıyor. Şu anda yünün kilosu 1 buçuk TL’ye alıp, tüccara 2 TL’ye veriyoruz. Çok fazla kazancımız olmuyor” ifadelerini kullandı.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da ucuz halı izdihamı! Polis müdahale ettiİstanbul'da ucuz halı izdihamı! Polis müdahale etti
Büyük tehlike! 72 saat sonra kendini gösteriyorBüyük tehlike! 72 saat sonra kendini gösteriyor
Yaşamadığı işkence kalmadı, kayınvalidesinin yorumu pes dedirttiYaşamadığı işkence kalmadı, kayınvalidesinin yorumu pes dedirtti
Anahtar Kelimeler:
Eskişehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Fuhuş otellerinin yerini günübirlik evler aldı

Fuhuş otellerinin yerini günübirlik evler aldı

Dünyanın duymak istemeyeceği haber! Yayılıyor

Dünyanın duymak istemeyeceği haber! Yayılıyor

Bu rahatsızlığı olanlar dikkat! Bankalar kredi vermiyor

Bu rahatsızlığı olanlar dikkat! Bankalar kredi vermiyor

Tüm dünya bu olayı konuşuyor

Tüm dünya bu olayı konuşuyor

BioNTech aşısı yaptıranlar dikkat! Tarih belli oldu

BioNTech aşısı yaptıranlar dikkat! Tarih belli oldu

Valilik: Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Valilik: Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

15 yaşındaki kayıp kız 'ikinci eş' olarak ortaya çıktı

15 yaşındaki kayıp kız 'ikinci eş' olarak ortaya çıktı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Rüzgar türbin kanadını taşıyan TIR sıkıştı

Rüzgar türbin kanadını taşıyan TIR sıkıştı

Ahmet Edip Uğur hayatını kaybetti!

Ahmet Edip Uğur hayatını kaybetti!

Rıdvan Dilmen'in asgari ücret yorumu olay oldu

Rıdvan Dilmen'in asgari ücret yorumu olay oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.