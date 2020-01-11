HABER
  4. Eskişehir'de aç kalan kurt mahalleye indi

Eskişehir'de aç kalan kurt mahalleye indi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 11:58 | Son Güncelleme

Eskişehir’de soğuk hava şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlandığı için köye inen kurt, güneşin doğuşunu çekmek isteyen bir vatandaşın objektifine yansıdı.

Eskişehir'de aç kalan kurt mahalleye indi

Eskişehir’in merkez Odunpazarı ilçesine 28 kilometre uzaklıkta bulunan Türkmen Tokat Mahallesi’ne sabah saatlerinde aç kalan bir kurt indi. Zorlu kış şartlarından dolayı yaşam alanının karla kaplanması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan kurt, güneşin doğuşunun fotoğrafını çekmek isteyen bir vatandaşın objektifine yansıdı. Bir anda kurdu karşısında gören vatandaş şoka uğradığını söyledi. Bölgede bir süre yiyecek arayan kurdun daha sonra yerleşim yerinden uzaklaştığı öğrenildi.

dsvv

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERHangi otomobil kaç adet sattı! İşte 2019 rakamları...Hangi otomobil kaç adet sattı! İşte 2019 rakamları...
Down sendromlu kızı için kitap yazdıDown sendromlu kızı için kitap yazdı
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 131’inci günündeHDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 131’inci gününde
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Eskişehir Kürt

En Çok Okunan Haberler

Fox TV'de Kadın dizisi için şok karar!

Fox TV'de Kadın dizisi için şok karar!

Ruhani'den "yanlışlıkla" düşürülen uçakla ilgili açıklama

Ruhani'den "yanlışlıkla" düşürülen uçakla ilgili açıklama

İran'dan flaş açıklama: Uçak kazara vuruldu

İran'dan flaş açıklama: Uçak kazara vuruldu

MasterChef Güzide Mertcan, 7 milyon TL'lik lüks evini anlattı

MasterChef Güzide Mertcan, 7 milyon TL'lik lüks evini anlattı

Öğrenciler acı içinde bağırdı! Vücutlarında yanıklar oluştu

Öğrenciler acı içinde bağırdı! Vücutlarında yanıklar oluştu

Erkek çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilmişti! Feci halde bulundu

Erkek çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilmişti! Feci halde bulundu

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Ankara'da kanlı infaz! Seyir halindeyken öldürüldü

Ankara'da kanlı infaz! Seyir halindeyken öldürüldü

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi tedavi altında! Harekete geçildi

1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi tedavi altında! Harekete geçildi

10 yaşındaki öğrencisini koridora çıkardı, sonrası korkunç!

10 yaşındaki öğrencisini koridora çıkardı, sonrası korkunç!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
mahalle değil köy ya. siyasi olarak mahalle deniliyor diye sizinde mahalle demenize gerek yok anca kafa karışıklığı yapıyor. mahalle dediğin şehir merkezinde olur
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! İçişleri Bakanlığı'ndan uyuşturucu operasyonlarına ilişkin açıklama

İçişleri'nden uyuşturucu operasyonlarına ilişkin açıklama

Kanal İstanbul'la ilgili ezber bozan açıklama: Erkekliği öldürür

Kanal İstanbul'la ilgili ezber bozan açıklama: Erkekliği öldürür

Son dakika! Kilyos'ta batan teknede kaybolanlarla ilgili yeni gelişme

Kaybolan balıkçılarla ilgili yeni gelişme!

İstanbul'da korkutan yangın! Ekipler bölgede

İstanbul'da korkutan yangın! Ekipler bölgede

İran'dan füzeyle düşürülen Ukrayna uçağının kara kutusuyla ilgili flaş karar

İran'dan füzeyle vurulan uçağın kara kutusuyla ilgili flaş karar

Vampir kelebek ve istilacı böcek tehlikesi büyüyor! Tarım arazilerinden sonra ormanlara yöneldiler

Tehlike büyüyor! Şimdiki hedefleri...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.