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Eskişehir'de acı olay! Askerlik yaptığı birlikten hava değişimine gelen genç Porsuk Çayı'nda boğuldu

27.06.2023 23:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir’de Porsuk Çayı’na giren ve boğulma tehlikesi geçiren 2 arkadaştan biri, vatandaşlar tarafından son anda kurtarıldı. Suda kaybolan 23 yaşındaki gencin cansız bedenine ise arama kurtarma ekipleri ulaştı. Hayatını kaybeden gencin, askerlik görevini yaptığı birlikten Eskişehir'e hava değişimine geldiği belirtildi.

Eskişehir'de acı olay! Askerlik yaptığı birlikten hava değişimine gelen genç Porsuk Çayı'nda boğuldu

Eskişehir'deki olay, Odunpazarı ilçesi Kırmızıtoprak Mahallesi Porsuk Bulvarı Nilay Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Şırnak’ta askerlik yapan ve 15 gün önce hava değişimi izniyle gelen er F.E. (22) ve H.T. P. (14) akşam saatlerinde yüzmek için Porsuk Çayı’na girdi.

Çay içinde şakalaşan iki arkadaş gözden kaybolunca vatandaşlar duruma müdahale etti. Enes Hasan Şen isimli vatandaş suya atlayarak H.T.P.'yi kurtardı. Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan gencin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Porsuk Çayı’nda kaybolan F.E.'nin bulunması için olay yerine polis, itfaiye, AFAD, 112 Acil Servis sağlık ekipleri, AKUT, Dorlion Arama Kurtarma (DAK) ekipleri sevk edildi. Arama kurtarma ekiplerinin kayıkla yaptığı aramanın ardından bölgeye intikal edilen dalgıçlar da geniş çaplı arama başlattı.

Askerlik görevini yaptığı birlikten Eskişehir'e hava değişimine geldiği belirtilen F.E.'n'in cansız bedenine ulaşıldı. Boğulan gencin cesedi, otopsi için aynı hastanenin morguna gönderildi.

"BİRİNİ ÇIKARDIM AMA DİĞERİ KALDI"

Hulusi Taha Pınar'ı sudan çıkaran Enes Hasan Şen, gazetecilere, Porsuk Çayı kenarında otururken yüzen iki kişiyi gördüklerini söyledi.

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Çırpınmaya başladıklarını fark edince giysilerini çıkarıp suya atladığını belirten Şen, "Suyun içinde kendi aralarında şakalaşıyorlardı. Birini çıkardım ama diğeri kaldı. Suda kaybolduğu için hiç göremedim." dedi. (AA-İHA)

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Eskişehir porsuk

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