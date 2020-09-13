Eskişehir'de akrobasi pilotlarının gösterisi nefes kesti

Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi, bu yıl 5'inci kez hava gösterileri düzenledi. Geçen yıllarda yaklaşık 80 bin kişinin izlediği gösteriler bu yıl koronavirüs tedbirleri nedeniyle seyircisiz olarak yapılırken, 10 kamera ile merkezin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı. Gösterilerde Türk Hava Kuvvetleri 201'inci filo paraşüt atlayışının yanı sıra İngiliz pilotlar Martin Lovell, Bob Pooler, Andrew James Goodall ile Lee Proudfoot, Jandarma Genel Komutanlığı Havacılık Başkanlığı’na bağlı S-70 sikorsky helikopterleri, Mor Menekşe isimli akrobasi uçağıyla Türkiye'nin ilk akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk, Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı 3 helikopter yer aldı. Gösterilerin finalini ise Solotürk yaptı. Ayrıca M.S.Ö. Havacılık ve Uzay Müzesi, envanterinde bulunan DC-3 Turkish Delight, Mustang P-51D Ferocious Frankie, T-6 G Texan Happy Hour, Antonov AN-2 ve Boeing Stearman A-75 uçakları da gösteride yer aldı.

GÖSTERİSİ NEFES KESTİ

Türkiye'nin ilk kadın akrobasi pilotu olan Semin Öztürk Şener, önceki gün 'Pars' adını verdiklerini erkek bebeğini dünyaya getirdiği için bu yılki gösterilerde yer almadı. Yine Türkiye'nin ilk akrobasi pilotu olan babası Ali İsmet Öztürk'ün gösterisi de büyük beğeni topladı.