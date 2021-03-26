Eskişehir’de alarm! Vaka sayısı yaklaşık 3 kat arttı, Vali'den uyarı geldi

Sağlık Bakanlığı'nın 13-19 Mart haftasına ilişkin açıkladığı koronavirüs risk haritasında 100 bin nüfusta 116,56 vaka oranıyla 'orta risk' grubunda yer alan Eskişehir'de, pozitif vakalardaki artış sürüyor. Bakanlığın 24 Mart tarihli verilerine göre; Eskişehir’de 2 bin 662 kişiye test yapılırken, 341 kişi pozitif çıktı. 136 kişi ise tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu. Koronavirüs tedavisi uygulanan Eskişehir Şehir Hastanesi, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde 8’i entübe 26 kişi yoğun bakım olmak üzere 227 kişi tedavi görüyor. PCR testi pozitif çıkmasına rağmen herhangi bir belirti göstermediği için evde tedavi görenlerin sayısı ise 1516’dan 2 bin 271'e yükseldi. Kentte son 1 yılda koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 778 oldu.

HES RİSK HARİTASI KIZARDI

Artan vaka sayısı, Sağlık Bakanlığı’nın risk haritasına da yansıdı. Haritada mavi olan kentin rengi son 20 gündeki pozitif vakalarla ‘yüksek risk’ anlamına gelen kırmızıya boyanmaya başladı.

VALİ AYYILDIZ: EV BULUŞMALARI VAKALARI ARTTIRDI

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, kentteki artışa evlerde, parklarda ve ziyaretlerde biraraya gelinmesinin neden olduğunu söyledi. Eskişehir’deki sürecin Türkiye’deki artışlarla paralel olarak yukarı çıktığını ifade eden Vali Ayyıldız, “Kontrol altında tutmaya çalışıyoruz. Annelerimizin, ablalarımızın evlerde toplanmaları da vakaları yukarı çekti. Eskişehir’de herkesin olumlu katkı yapmasını bekliyorum. Toplu halde bulunmalardan uzak durmak lazım. Bunu biz denetimle yapmaya çalışıyoruz. Denetliyoruz ama kişiler bunu iç alemine de alıp, davranışlarına da geçirirse bu süreç çok daha kolay atlatılabilir. Belki denetimlere de çok fazla ihtiyaç kalmaz” şeklinde konuştu.