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Eskişehir’de bin yıllık el yazması İncil ele geçirildi

11.12.2020 17:12 | Son Güncelleme:
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Eskişehir’de bin yıllık el yazması İncil ele geçirildi

Eskişehir’de elinde bulunan tarihi eser niteliğindeki bin yıllık el yazması İncil’i satmak isteyen 6 şüpheli, alıcı kılığındaki jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin araçlarında el yazması İncil’in yanı sıra üzerinde değerli taşlar bulunan kolyeler ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Eskişehir’de Sivrihisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bazı şüphelilerin elinde bulundurduğu tarihi eser niteliğindeki yaklaşık bin yıllık el yazması İncil için müşteri aradığı bilgisi üzerine harekete geçti.

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Savcılık izniyle başlatılan soruşturma kapsamında Jandarma ekipleri alıcı kılığında şüphelilerle irtibat kurarak bir dinlenme tesisinde buluştu. Burada düzenlenen operasyonda el yazması İncil’i satmaya çalışan M.S.K., Y.C.Ö., S.Ç. ve onlara başka bir otomobille gözcülük yaptığı tespit edilen A.H., A.Y. ve M.Ç. yakalanarak gözaltına alındı.

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Şüphelilerin otomobillerinde yapılan aramalarda tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen el yazması İncil ile birlikte, üzerinde değerli taşlar bulunan 5 kolye, 2 ruhsatsız tabanca ve 35 adet mermi ele geçirildi.

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Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler işlemlerinin ardından Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanununa muhalefet suçundan Sivrihisar Adliyesi’ne sevk edildi.

DHA

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