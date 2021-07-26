HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Eskişehir'de dükkandan 1 metre uzunluğunda yılan çıkardılar!

Eskişehir'de dükkandan 1 metre uzunluğunda yılan çıkardılar!

26.07.2021 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de artış gösteren yılan ihbarları üzerine olay yerine giderek yılanları yakalayan Tepebaşı Belediyesi ekipleri, zarar vermeden yılanları doğal yaşam ortamlarına bırakıyor.

Eskişehir'de dükkandan 1 metre uzunluğunda yılan çıkardılar!

Eskişehir'de Tepebaşı Belediyesi ekipleri tarafından kent içinde yakalanan yılan, doğal yaşam ortamına bırakıldı. Veteriner İşleri Müdürlüğü, kentte görülen yılanları yakalamaya devam ediyor. Uzman ekipler tarafından yakalanan yılanlar, daha sonra doğal yaşam alanlarına bırakılıyor.

1 METRE UZUNLUĞUNDA

Son olarak Şirintepe Mahallesi’nden gelen ihbar üzerine harekete geçen ekipler, boyu yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılanı özel ekipmanlar ile yakaladı. Yılan, kent merkezinden uzak bir noktada, doğal yaşam alanına salındı.

"MÜDAHALEDEN KAÇININ"

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, yılan görülmesi durumunda herhangi bir müdahaleden kaçınılması konusunda vatandaşları uyardı.

Yetkililer, “Yılan, özellikle bahar ve yaz aylarında çok sık görülen bir hayvandır. Doğal dengenin sağlanmasında, özellikle tarla fareleri ile mücadelede yılanlar çok etkilidir. Bunun için yılanlar görüldüğü zaman hemen paniğe kapılıp öldürülmemesi gerekir” açıklamasında bulundu.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kocası tarafından önce hırsızlığa sonra fuhuşa zorlandı! Yaşadıkları kan dondurduKocası tarafından önce hırsızlığa sonra fuhuşa zorlandı! Yaşadıkları kan dondurdu
Team Paribu Türk sporunun yarını için hazırTeam Paribu Türk sporunun yarını için hazır
Bahçedeki yazıyı görenler şaşkına döndü! "Son nefesime kadar..."Bahçedeki yazıyı görenler şaşkına döndü! "Son nefesime kadar..."
Anahtar Kelimeler:
Eskişehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ünlü şef şüphelendi ve inceledi! MasterChef stüdyosundan gönderildi

Ünlü şef şüphelendi ve inceledi! MasterChef stüdyosundan gönderildi

Taraftar çıldırdı! Fotoğrafa yorum yağıyor

Taraftar çıldırdı! Fotoğrafa yorum yağıyor

Hız sınırı artacak mı?

Hız sınırı artacak mı?

Hiç vakit kaybetmediler! Dedektörle aradılar

Hiç vakit kaybetmediler! Dedektörle aradılar

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan korkutan koronavirüs açıklaması

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan korkutan koronavirüs açıklaması

Gaz pedalı takılı kalan TIR dehşet saçtı! 30 km sonra durabildi

Gaz pedalı takılı kalan TIR dehşet saçtı! 30 km sonra durabildi

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Kurbanlık boğanın saldırdığı kişiden acı haber

Kurbanlık boğanın saldırdığı kişiden acı haber

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Günün en acı haberi! 3 kardeş hayatını kaybetti

Günün en acı haberi! 3 kardeş hayatını kaybetti

Plajda tekme tokat birbirlerine girdiler

Plajda tekme tokat birbirlerine girdiler

Bakan Selçuk'tan 'yüz yüze eğitim' açıklaması

Bakan Selçuk'tan 'yüz yüze eğitim' açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.