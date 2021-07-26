Eskişehir'de dükkandan 1 metre uzunluğunda yılan çıkardılar!

Eskişehir'de Tepebaşı Belediyesi ekipleri tarafından kent içinde yakalanan yılan, doğal yaşam ortamına bırakıldı. Veteriner İşleri Müdürlüğü, kentte görülen yılanları yakalamaya devam ediyor. Uzman ekipler tarafından yakalanan yılanlar, daha sonra doğal yaşam alanlarına bırakılıyor.

1 METRE UZUNLUĞUNDA

Son olarak Şirintepe Mahallesi’nden gelen ihbar üzerine harekete geçen ekipler, boyu yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılanı özel ekipmanlar ile yakaladı. Yılan, kent merkezinden uzak bir noktada, doğal yaşam alanına salındı.

"MÜDAHALEDEN KAÇININ"

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, yılan görülmesi durumunda herhangi bir müdahaleden kaçınılması konusunda vatandaşları uyardı.

Yetkililer, “Yılan, özellikle bahar ve yaz aylarında çok sık görülen bir hayvandır. Doğal dengenin sağlanmasında, özellikle tarla fareleri ile mücadelede yılanlar çok etkilidir. Bunun için yılanlar görüldüğü zaman hemen paniğe kapılıp öldürülmemesi gerekir” açıklamasında bulundu.

İHA

