HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Eskişehir'de 'Kalabak Suyu' krizi, istifa getirdi

Eskişehir'de 'Kalabak Suyu' krizi, istifa getirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2020 18:05 | Son Güncelleme

Eskişehir'de, kent nüfusunun büyük bir kısmının kullandığı Kalabak Suyu'nda yaşanan dağıtım sıkıntısı nedeniyle su almak isteyen vatandaşlar, perakende satış merkezine akın etti. Ellerindeki su damacanaları ile uzun süre sıra bekleyenler, yetkililerden soruna çözüm bulmalarını istedi. Başkan Yılmaz Büyükerşen'in tatil dönüşü istifasını istediği ESKİ Genel Müdürü Suat Balcı'nın görevden ayrıldığını açıkladı.

Eskişehir'de 'Kalabak Suyu' krizi, istifa getirdi

Eskişehir'de birkaç gündür kent genelinde çok sayıda mahallede Kalabak Suyu'nun dağıtımında sıkıntı yaşanıyor. Özellikle son 2 gündür mahallelere su dağıtan araçların gelmemesi üzerine vatandaşlar, su alabilmek için Seyitgazi yolunda bulunan Kalabak Suyu'nun perakende satış merkezine akın etti. Araçlarına yükledikledikleri boş damacanalar ile su dağıtım araçlarının başında uzun süre sıra bekleyen vatandaşlar, yetkililerin bu soruna çözüm bulmalarını istedi. Su sıkıntısının, tarihi geçmiş damacanaların, yeni tarihli damacanalar ile değiştirilmesi nedeniyle yaşandığı iddia edilirken, Kalabak Su Dolum Merkezi'nin bahçesine atılan yüzlerce eski tarihli damacana ise dikkat çekti.

'BU BÖYLE OLMAZ, GÜNAH, YAKIŞMIYOR'

Su almak için gelen Necati Gülten, yarım saattir kuyrukta beklediğini ifade ederek, "Bu böyle olmaz, günah, yakışmıyor. Şu hale bir bak, kuyruğun ucu gözükmüyor. Bu halka günah. Hadi ben geldim, gelemeyenler ne yapacak? 10 gündür o 'Kalabak su geldi' sesini duyamıyoruz. Yetkililer hiç mi rahatsız olmuyor? Bu damacanalar yeni. Eskilerinin tarihi altında yazıyordu. Bunların ön yüzünde yazıyor tarihleri" dedi. Kuyrukta bekleyenlerden Ömer Ersen ise komşularıyla birlikte su almak için geldiğini söyleyerek, "Ben İstanbul'daydım, yeni geldim. Bütün komşuların bidonunu topladık, geldik. Herhalde eski bidonlar yenileniyormuş. Bir süre de bunun sıkıntısı olacak tahminimce" diye konuştu. Mustafa Yüksel ise "Bu kadarı da olmaz, bu rezillik. Kaç tane insan mağdur. Buraya Esentepe'den 5-6 tane damacana ile geliyorum. 10-15 gündür bu sorun çözülmez mi? Yazık, günah. Şu insanların haline bakın" ifadelerini kullandı.

ESKİ GENEL MÜDÜRÜ İSTİFA ETTİ

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından konuyla igili açıklama yapıldı. Açıklamada, ESKİ Genel Müdürü'nün isfasının istendiği belirtilerek şöyle denildi:

"Eskişehir'de bir süredir yaşanan Kalabak Su dağıtım sorunu ve damacana krizi konusunda izinden dönerek gerekli incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanımız Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, ESKİ Genel Müdürü Suat Balcı'nın istifasını istedi. Konuyla ilgili sorumluluğu kabul eden Suat Balcı, ESKİ Genel Müdürlüğü görevinden istifa etti"


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Simge Sağın havuz başında! Bikinili pozu olay yarattı Simge Sağın havuz başında! Bikinili pozu olay yarattı
Bir doktor daha koronadan hayatını kaybettiBir doktor daha koronadan hayatını kaybetti
SMA hastalığı nedir? SMA hastalığı belirtileri!SMA hastalığı nedir? SMA hastalığı belirtileri!
En Çok Okunan Haberler
İlginizi Çekebilir
Büyük tepki çekmişti! Skandal olayda yeni gelişme
Büyük tepki çekmişti! Skandal olayda yeni gelişme
Trump'tan Erdoğan'a övgü: Çok iyiydi
Trump'tan Erdoğan'a övgü: Çok iyiydi
50 yıl önce kapatılan petrol kuyusuyla ilgili yeni gelişme
50 yıl önce kapatılan petrol kuyusuyla ilgili yeni gelişme
Fatih Portakal'ın yerine kim geçecek?
Fatih Portakal'ın yerine kim geçecek?
Fatih Portakal, FOX TV'yi bıraktı iddiası
Fatih Portakal, FOX TV'yi bıraktı iddiası
Diğer Haberler
Mersin Büyükşehir Belediyesinde grev
Mersin Büyükşehir Belediyesinde grev
İngilizce öğretmeni FETÖ'den tutuklandı
İngilizce öğretmeni FETÖ'den tutuklandı
Prof. Dr. Refik Çaylan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Bir doktor daha koronadan hayatını kaybetti
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ünal: İkinci dalga muhtemelen ekim ve kasım ayı gibi havaların soğumasıyla olur
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ünal: İkinci dalga muhtemelen ekim ve kasım ayı gibi havaların soğumasıyla olur
Burdur'da öğretmen koronavirüse yakalandı! Okul kapatıldı
Öğretmen koronavirüse yakalandı! Okul kapatıldı
Koronavirüse yakalandı, hastaneden böyle uyardı!
Koronavirüse yakalandı, hastaneden böyle uyardı!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.