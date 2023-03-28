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Eskişehir'de silahlı kavga! Sırtından vurulan 15 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

28.03.2023 01:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir’de aralarında husumet bulunan iki grup arasındaki kavga kanlı bitti. Silahların çekildiği olayda 1’i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Silahla sırtından vurulan 15 yaşındaki çocuğun durumunun ise ağır olduğu bildirildi.

Eskişehir'de silahlı kavga! Sırtından vurulan 15 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Eskişehir'deki olay, Tepebaşı ilçesi, Fevziçakmak Mahallesi, Eryörük Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, daha önceden aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle 15 yaşındaki R.K. ile 30 yaşındaki Cevdet D. silahla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yaralılar hastaneye kaldırıldı.

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HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırılan 15 yaşındaki R.K.’nin sırtından vurulduğu ve durumunun ağır olduğu, Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırılan Cevdet D.’nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Silahla yaralama olayını gerçekleştirdikten sonra olay yerinden kaçan 2 şüphelinin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. (İHA)

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Eskişehir silahlı kavga

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