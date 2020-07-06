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  4. Eskişehir'de söz merasimi sonrası feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Eskişehir'de söz merasimi sonrası feci kaza: Ölü ve yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2020 02:58 | Son Güncelleme

Eskişehir’de, oğlunun kız isteme merasiminden dönen bir ailenin bulunduğu otomobil, karşı şeritten gelen araçla çarpışarak takla attı. Kazada, 5 kişilik ailenin bulunduğu otomobilde 1 kadın hayatını kaybederken, kazaya karışan araçtaki sürücü dahil 5 kişi ise yaralandı.

Eskişehir'de söz merasimi sonrası feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Edinilen bilgiye göre; olay Eskişehir-Alpu karayolu 5’inci kilometresinde yaşandı. Eskişehir’e bağlı bir köye kız istemeye giden Küçük ailesi, yapılan söz merasiminin ardından saat 23.00 sıralarında kente dönüş yaptı. Eskişehir’e 5 kilometre kala iddialara göre, Oğuzhan Sarıoğlu idaresindeki otomobil, Galip Küçük yönetimindeki otomobille çarpıştı.

İKİ ARAÇ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

Yaşanan çarpışmanın etkisiyle her iki otomobil de şarampole devrildi. Takla atarak durabilen Küçük ailesinin içinde bulunduğu otomobilde 4 kişi araç içinde sıkışırken, Müzeyyen Küçük, olay yerinde hayatını kaybetti. Araç içerisinde sıkışarak yaralanan Galip, Ayfer, Cevdet, Bertan Küçük ile diğer araç sürücüsü Oğuzhan Sarıoğlu, vatandaşların yanı sıra bölgeye intikal eden Eskişehir İtfaiyesi, 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

5 YARALI ÇEŞİTLİ HASTANELERE SEVK EDİLDİ

Araçtan çıkarılan yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Yunus Emre Devlet Hastanesine sevk edildi.

JANDARMA EKİPLERİ İNCELEME BAŞLATTI

Öte yandan ekipler kazayla ilgili inceleme başlatırken, kazada hayatını kaybeden Müzeyyen Küçük’ün cansız bedeni, olay yeri incelemesinin akabinde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi. (İHA)

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