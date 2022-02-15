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Eskişehir'de taciz dehşeti! Genç kadını kaçırmaya çalıştı, bayılınca...

15.02.2022 12:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskşehir'de dehşete düşüren bir olay yaşandı. Ş.T. (26) adlı kadın, gece evine girerken ağzını kapatan bir kişi tarafından kaçırılmaya çalışıldı. Direnen kadın bayılınca kaçan ve polisin yaklaşık 40 saatlik kamera incelemesinin ardından kimliği tespit edilen Turgut Ö. (39) yakalanarak gözaltına alındı. İşte dehşete düşüren olayın detayları!

Eskişehir'de taciz dehşeti! Genç kadını kaçırmaya çalıştı, bayılınca...

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Yenibağlar Mahallesi'nde oturan Ş.T., 13 Şubat'ta saat 03.30 sıralarında arkadaşlarıyla eğlendikten sonra evine gitti. Kapısının önüne gelen Ş.T.'yi takip eden kişi ağzını kapatıp kaçırmaya çalıştı. Direnen Ş.T. bayılınca şüpheli, olay yerinden kaçtı. Ş.T., polise başvurdu, arkadaşları da sosyal medya hesaplarından yaşananları dile getirip şüphelinin bulunmasını istedi. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler, sosyal medyada 'acil dayanışma' başlığıyla paylaşıldı. Görüntülerde, şüphelinin Ş.T.'yi apartman kapısından zorla çıkarıp, ağzını kapatarak kaçırmaya çalıştığı anlar yer aldı.

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Polise şikayetinde yaşadıklarını anlatan Ş.T., "Evime girmeye çalıştığım sırada tanımadığım bir kişi yanıma yaklaştı. Ağzımı kapatarak beni sokakta bulunan bir garaj girişine kadar sürükledi. Ben kendisine engel olmaya çalıştım. Sonra bayıldım, uyandığımda sokak ortasındaydım. Şikayetçiyim" dedi.

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KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayın ardından Yenibağlar Mahallesi'nde yaklaşık 40 saatlik kamera görüntülerini saniye saniye izleyip Ş.T.'yi kaçırmaya çalışan şüphelinin Turgut Ö. olduğunu tespit etti. Evinde yakalanan ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve kasten yaralama' suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheli Turgut Ö. geçirildiği sağlık kontrolünün ardından ifadesi için emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir taciz
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