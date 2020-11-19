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  4. Eskişehir’deki DEAŞ operasyonunda 4 tutuklama!

Eskişehir’deki DEAŞ operasyonunda 4 tutuklama!

19.11.2020 17:38 | Son Güncelleme:
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Eskişehir'de, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddiasıyla gözaltına alınarak, adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı olan 4 şüpheliyi tespit etti.

Kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 4 şüpheli, gözaltına alındı. Geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Polis ekiplerince şüphelilere ait evlerde yapılan aramalarda, terör örgütü DEAŞ’a ilişkin dokümanlar ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.

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