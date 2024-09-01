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Eskişehir'den acı haber! 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
01.09.2024 14:33
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Kahreden haberin adresi bu kez Eskişehir oldu. Hareket halindeki traktörün arka tekeri ile üst kasası arasına sıkışan 10 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti.

Eskişehir'den acı haber! 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kaza, dün öğle saatlerinde Seyitgazi ilçesi Cevizli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahallede bisikletine binen 10 yaşındaki Süleyman Büyükköse, seyir halinde bulunan bir traktörün arka tekerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle dengesini kaybeden çocuk, traktörün arka tekeri ile üst kasası arasına sıkıştı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olayı gören mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Büyükköse'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Seyitgazi ilçe jandarma ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Mahallede büyük üzüntüye sebebiyet veren kazanın ardından bugün öğle vakti düzenlenen cenaze töreniyle, Süleyman Büyükköse son yolculuğuna uğurlandı.

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir traktör
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