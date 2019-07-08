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"Eskişehir Millet Bahçesi Projesi'nde yapılaşma planlanmadı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2019 14:09 | Son Güncelleme

TOKİ Başkanı Ömer Bulut: - "Eskişehir Millet Bahçesi ile ilgili ne ihale hazırlık aşamasında ne de sonrasında kesinlikle yapılaşma planlanmadı. Projeyle Eskişehirli vatandaşlarımızı daha çok yeşille ve oksijenle buluşturacağız" - "Bu yıl 7 millet bahçesini bitirip vatandaşlarımızı daha çok yeşille buluşturmayı hedefliyoruz"

AYŞE ŞENSOY BOZTEPE - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, Eskişehir Millet Bahçesi Projesi'nde hiçbir aşamada yapılaşma planlanmadığını belirterek, "Eskişehirli vatandaşlarımızı daha çok yeşille ve oksijenle buluşturacağız." dedi.

Bulut, Eskişehir'de yürütülen Millet Bahçesi Projesi'nin yapılaşmayı artıracağına yönelik iddialarla ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Son günlerde bazı basın yayın organları tarafından, Eskişehir'de hayata geçirilecek millet bahçesiyle ilgili gerçek dışı bilgilerin servis edildiğini anlatan Bulut, "Eskişehir Millet Bahçesi ile ilgili ne ihale hazırlık aşamasında ne de sonrasında kesinlikle yapılaşma planlanmadı. Projeyle Eskişehirli vatandaşlarımızı daha çok yeşille ve oksijenle buluşturacağız." diye konuştu.

Millet bahçesinin inşa edileceği alanda vatandaşların bilgilenmesi amacıyla proje görsellerinin sergilendiğini belirten Bulut, "Vatandaşlarımız görselleri buradan görebilir." ifadesini kullandı.

Bulut, askı sürecinin başlatılması için projenin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gönderildiğini söyledi.

Projenin toplam 56 bin 448 metrekarede yapılacağını bildiren Bulut, "İmar Kanunu'na göre millet bahçelerinde toplam alanın yüzde 5'ine kadar yapılaşmaya izin verilmesine rağmen bu oran Eskişehir Millet Bahçesi için yüzde 5 seviyesinin çok altında, yaklaşık yüzde 1,58 seviyesindedir. Eskişehir Millet Bahçesi'nde yapılaşma minimum seviyede." dedi.

Millet bahçelerinin temel prensibinin vatandaşların daha çok yeşille ve oksijenle buluşmasını sağlamak olduğunu belirten Bulut, Eskişehir'deki projede yer altı otoparkı, millet kıraathanesi, iki tuvalet, bekçi kulübesi, havuz, gezinti ve giriş yolları, koşu ve bisiklet yollarının bulunduğunu dile getirdi.

Bulut, ayrıca projede, etkinlik ve çocuk oyun alanları, bitkisel peyzaj sahasında yapraklı, ibreli ağaçlar, çalı ve sarmaşıklar olacağını söyledi.

- "13 millet bahçemizin inşaatı hızla devam ediyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuda kamuoyuna açıkladığı projeler doğrultusunda her ile en az bir millet bahçesi yapmayı hedeflediklerini hatırlatan Bulut, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini anlattı.

Bulut, 35 ilde 71 millet bahçesi yapmayı hedeflediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İdare olarak bugüne kadar iki millet bahçesinin yapımını tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine açtık. 13 millet bahçemizin inşaatı hızla devam ediyor. 51 millet bahçemizin de proje çalışmaları devam ediyor. Ayrıca TOKİ olarak bu yıl 7 millet bahçesini bitirip vatandaşlarımızı daha çok yeşille buluşturmayı hedefliyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Eskişehir Millet Bahçesi TOKİ

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