Albuz, şehirlerin bisiklet kullanımına göre düzenlenmesi gerektiğine değinerek, "Tur sayesinde kız çocukları okutuluyor. Bu da önemli noktalardan biri. Bu yıl katılımın yoğunluğu bizi çok heyecanlandırdı." dedi.

Sosyal medya platformlarında Eskişehir'deki etkinliği düzenleyen Öznur Albuz, etkinliğe katılan kadınlar adına yaptığı konuşmada, "Dünya Otomobilsiz Kentler Günü"ne vurgu yapmak için burada olduklarını söyledi.

"Etkinlik her yıl gelişiyor. İlk başladığımızda çok kısa bir tur olmuştu. Böyle bir oluşumun içinde olmak gurur verici. Zaten bisiklet sağlıktır. Hem kişi hem de toplumun sağlığı için çok önemli. Ancak şehirlerimizde bisiklet yollarına ihtiyacımız var. Böyle gülümseyen bir etkinlikle sesimizi duyurmak istiyoruz. Herhangi bir dernek, kurum, kuruluşa bağlı olmadan, sadece kadınların dayanışmasıyla ortaya çıkan bu duyarlılığın, her geçen yıl daha da büyüyeceğini ve farkındalık oluşturacağını umut ediyoruz."

Etkinliğin ilk destekçilerinden olduğunu dile getiren 48 yaşındaki Bedriye Eren ise bisiklet tutkusunun çocukluktan bu yana geldiğini anlatarak, "Kadınlarımızı bisiklete teşvik etmemiz gerek. Özellikle çalışan kadınlarımız için çok önemli." ifadesini kullandı.

- Bursa'da da pedal çevirdiler

Bursa'da da bisiklet kullanımı yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, bisikletlerini süsleyen ve çeşitli yazılar asan yaklaşık 100 kadın, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda bir araya geldi.

Kadınlar adına konuşma yapan Sümeyra Altan, Bursa'da bu yıl üçüncüsünü yaptıkları etkinliğe kadınların yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.